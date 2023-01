Brennende Lkw: Flammen schlagen meterhoch aus dem Führerhaus

Ein brennender Lkw auf einem Betriebsgelände im Albersloher Gewerbegebiet Buschkamp löst am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Das Führerhaus brennt und die Flammen beschädigen weitere Lkw. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Um 17.46 Uhr am Sonntagabend rückte die Feuerwehr zu „drei brennenden Lkw“ im Albersloher Gewerbegebiet Buschkamp aus. Mit insgesamt zwölf Einsatzwagen rückten 52 Kameraden und Kameradinnen, teils unter Atemschutz, aus, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Geleitet wurde der Einsatz von Matthias Bartmann, Löschzugführer in Albersloh. Auch Beamte der Polizeidienststelle Ahlen waren vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. Diese konnte am Sonntagabend aber nicht mehr sicher geklärt werden.

„ »Die Maschine hat gebrannt wie ein Tannenbaum.« “ „Monti“-Mitarbeiter Pavel Hoffmann

Auf dem Betriebsgelände der Spedition „Monti“ ist Geschäftsinhaber Ralf Baumert fassungslos. „Die Flammen stiegen aus der Zugmaschine zwei, drei Meter hoch“, sagt er. Dem stimmt Mitarbeiter Pavel Hoffmann zu: „Die Maschine hat gebrannt wie ein Tannenbaum.“ Der Schock bei Ralf Baumert sitzt zwar tief, aber die Erleichterung darüber, dass niemand verletzt wurde, ist deutlich größer: „Das ist ja nur Material – das kann ersetzt werden.“

Als Brandursache vermutet der Spediteur einen technischen Defekt. „Doch da kann ich mich nicht festlegen“, möchte Baumert den Ermittlungen nicht vorgreifen.

Während die Freiwillige Feuerwehr nach und nach wieder abrücken kann, sind die ermittelnden Beamten noch bei der Arbeit. Später werden noch Personen des Umweltamts des Kreises Warendorf und ein Entsorgungsunternehmen hinzugerufen, um weitere Schäden zu vermeiden.

Am Montagmorgen teilte die Polizei mit, dass Angaben zur Brandursache noch nicht möglich sind und die Kriminalpolizei dazu die weiteren Ermittlungen übernimmt.