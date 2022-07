Flohmarkt, Kino und noch mehr

Mit einem Flohmarkt beginnt am Samstag das Sommerlaune-Programm in Albersloh. Ab 15 Uhr kann auf der Wiemhove gehandelt und gefeilscht werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Danach folgenden weitere spannende Angebote für Daheimgebliebene.

Am Samstag dürfte es auf der Wiemhove wieder bunt zur Sache gehen. Diesmal sind es nicht die Schützenbrüder, die sich dort ihren Platz erobern, sondern Flohmarktanbieter und deren Kunden. Die „Sommerlaune“, das Ferienprogramm für Sendenhorst und Albersloh, präsentiert mit dem Verein FiZ (Lokales Bündnis für Familie), verschiedene Angebote, die nicht nur für die Schulkinder interessant sein dürften.

Los geht’s also schon an diesem Samstag (9. Juli) um 15 Uhr. Dann startet der Flohmarkt, auf dem all das feil geboten werden soll, was Schnäppchenjägern das Herz höher schlagen lässt. Was beim einen vielleicht schon länger tief im Schrank sein Dasein fristet, könnte für den anderen einen wahren Schatz bedeuten.

Der Aufbau des Flohmarkts, zu dem keine Anmeldung nötig ist, beginnt bereits um 14 Uhr. „Bitte bringt Decke, Tisch und Sonnenschirm selber mit“, so Eva Rüschenschmidt, die bei der Aktion für das Sozial-Zentrum Fels als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht (02535/95 91 49). „Bei schlechtem Wetter findet der Flohmarkt im Sozial-Zentrum „Fels“, Kirchplatz 14, statt“, so Rüschenschmidt, die sich auf spannendes Feilschen freut.

Ab Donnerstag (14. Juli) bis Freitag (16. Juli) ist Kreativität gefragt. Mit der Malaktion „Wir geben der Welt ein Gesicht“ soll in der Summe ein Gesamtkunstwerk entstehen. Kinder im Alter ab sechs Jahren sind eingeladen, sich selbst zu malen. 62 Leinwände mit Selbstporträts werden später zu einem großen Bild zusammengefügt. Bestimmt ein imposanter Anblick: „Es geht um die Vielfalt der Menschen, die hier leben“, erklärt Brigitte Denker die Aktion, die sich nicht nur an Kinder richten soll. Unterstützt wird die Aktion vom Kreis Warendorf, so dass Leinwände, Farben und andere Materialien kostenlos gestellt werden können. „Mitzubringen sind lediglich ein Malkittel oder ein altes Hemd“, lädt Denker an den oben genannten Tagen immer zwischen 15 und 18 Uhr an der „Roten Schule“ ein. „Wer an den genannten Tagen nicht kann, darf sich gerne bei mir melden, die Leinwand mit nach Hause nehmen, ein Porträt zeichnen und das fertige Bild wieder zu mir zurückbringen“, so Denker, die bei Fragen unter

02535/95 97 600 zu erreichen ist. „Das wird bestimmt eine tolle Gemeinschaftsaktion“, glaubt die Albersloherin, die schon auf das Ergebnis des Gesamtkunstwerks gespannt ist.

Am 30. Juli (Samstag) geht’s dann wieder auf die Wiemhove. Dort wird ab 19.30 Uhr im Open Air Familienkino der Film „Rafiki – beste Freunde“ präsentiert. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Die Kosten für den Eintritt betragen zwei Euro. „Bitte selber Decken und Verpflegung mitbringen“, empfiehlt Eva Rüschenschmidt, die unter

02535/95 91 49 als Ansprechpartnerin für die Aktion zur Verfügung steht und darauf verweist: „Bei schlechtem Wetter wird der Film im Sozial-Zentrum „Fels“ präsentiert.“