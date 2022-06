Gute Gespräche und Wiedersehensfreude bei den „VEKA-Zukunftstagen“

Nachhaltigkeit und gelebte Partnerschaft standen im Zentrum bei den „VEKA-Zukunftstagen“. Rund 350 Gäste der Partnerbetriebe aus ganz Deutschland waren am Mittwoch und Donnerstag nach Sendenhorst gekommen, „um gemeinsam mit ihrem Systemgeber VEKA über Lösungen für die wichtigen Themen unserer Zeit zu diskutieren“, heißt es im Bericht des Unternehmens. Für alle Beteiligten bedeutete die Veranstaltung nach langer Zeit das erste persönliche Wiedersehen in größerer Runde.

„Für uns als Systemgeber ist der direkte Kontakt mit unseren Partnern von größter Bedeutung“, betonte Josef L. Beckhoff, im VEKA-Vorstand zuständig für Vertrieb und Marketing. Das gelte umso mehr angesichts der Herausforderung, Produkte und Prozesse noch nachhaltiger zu gestalten, um Verbräuche zu senken und unsere wertvollen Ressourcen zu schonen. „Diese Aufgabe können wir nur mit vereinten Kräften lösen. Daher freue ich mich sehr, dass so viele VEKA-Partner für einen intensiven Dialog zu uns nach Sendenhorst gekommen sind.“

Vortrag eines Klimaexperten

Wie wichtig das Thema „Nachhaltigkeit“ ist, machte der bekannte Klimaexperte Frank Böttcher gleich zu Beginn der „VEKA-Zukunftstage“ klar. In seinem Hauptvortrag beschrieb er eindrücklich die häufiger auftretenden Wetterextreme und ihre verheerenden Auswirkungen auf Menschen, Infrastruktur und Landwirtschaft – auch in Deutschland, im Ahrtal ebenso wie in Brandenburg. Diese Entwicklung lasse sich noch beeinflussen, „nicht zuletzt durch die Modernisierung des Gebäudebestands mit neuen energiesparenden intelligenten Fenstern, so das Fazit der verschiedenen Fachvorträge“, schreibt das Unternehmen.

In der großen Ausstellung herrsche viel Betrieb. Foto: VEKA AG

VEKA habe das Thema „Nachhaltigkeit“ längst im Blick – als Pionier des Recyclings von Kunststofffenstern, viel mehr aber noch als Innovationstreiber für die gesamte Fensterbranche. Davon hätten sich die Teilnehmer der „VEKA-Zukunftstage“ im anschließenden Praxisteil überzeugen können.

An zahlreichen Exponaten und Zukunftslösungen in dem 400 Quadratmeter großen Ausstellungsbereich und bei Workshops im „VEKA-Systemtechnikum“ war erfahrbar, welche konkreten Angebote VEKA bereithält: für mehr Energieeinsparung und „smarte“ Gebäude, für die Anpassung an extreme Wetterlagen, aber auch für neue Fertigungsverfahren und einen geschlossenen Materialkreislauf.

Persönlicher Austausch ist wichtig

Um das persönliche Wiedersehen zu begehen, waren alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen, geselligen Abend eingeladen. Das Angebot sei gerne angenommen worden. Dieser direkte Austausch sei weiterhin von enormer Bedeutung, so Josef L. Beckhoff. „Und deshalb werden wir ihn weiterhin pflegen – auch wenn wir in der Zwischenzeit digitale Formate entwickelt haben, die wir ebenfalls fortführen möchten.“