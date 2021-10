Nach der coronabedingten Pause gibt es in diesem Jahr wieder ein Theaterstück der plattdeutschen Theatergruppe. „Frau Pieper läw gefäörlik!“ lautet der Titel des Kriminalstücks, in dem es um Tote und Untote geht. Putzfrau Erna Pieper findet gleich zwei vermeintliche Leichen...

Bühnenhungrig proben die Schauspieler für ihre Auftritte. Zwei Jahre Publikumsabstinenz sind vorbei. „Wir freuen uns, endlich wieder spielen zu dürfen“, ist man sich als plattdeutsche Theatergruppe einig. Und schaut man beim Proben zu, ist den Schauspielern diese Freude auch anzusehen. Mit Inbrunst schlüpfen sie in Rollen, die man ihnen gut und gerne abnimmt.

Geprobt wird diesmal im Dorf

Der Probenraum ist umgezogen. Bisher hatte man sich im „Störper Eck“ bei Familie Große Perdekamp getroffen. „Ich darf mal vom Hof runter“, lacht Elke Große Perdekamp ob des Umzugs ins Dorf. Die provisorische Bühne ist nun in der ehemaligen Kürschnerei-Werkstatt bei Mersmann aufgebaut. „Ein großes Dankeschön an Familie Mersmann“, möchte die Schauspielergruppe loswerden, bevor es ans Proben geht. „Frau Pieper läw gefäörlik!“ lautet der Titel des Kriminalstücks, in dem es um Tote und Untote geht: Putzfrau Erna Pieper findet gleich zwei vermeintliche Leichen. Während die eine auf mysteriöse Weise wieder genesen scheint, wirft die andere viele Fragen auf. Erna ist in ihrem Element und macht dem brummeligen Kommissar Willi Brockmann mit detektivischem Spürsinn und gesundem Menschenverstand lästige Konkurrenz. Tot oder nicht tot? – das ist hier die Frage. Zumindest eine, zu der sich weitere gesellen werden. Wer hat der Leiche den Dolch in den Rücken gerammt? Wird die Hohe Ward zum Tatort ernannt?

Spannend und temperamentvoll

Es wird spannend. Nicht nur für Krimifreunde, sondern für alle, die sich von temperamentvollem Theaterspiel gerne unterhalten lassen. „Heidi Kabel hätte ihre helle Freude“, ist sich Regisseurin Anne Vorderderfler sicher. Im Ohnsorg-Theater sei das Stück in den 1960er Jahren aufgeführt worden. Mit Heidi Kabel in der Rolle der Erna Pieper. „Elke spielt Frau Pieper“, freut sich die Regisseurin über die Besetzung, die bereits bei den Proben für einen Zwischenfall gesorgt habe. „Besorgte Nachbarn meldeten sich, weil sie glaubten, dass hier ein handfester Streit ausgetragen wird.“ Doch wir konnten beruhigen: „Wir proben nur.“

Termine für die Aufführungen

Wer sich schon mal notieren möchte, wann sich jeweils der Vorhang zu „Frau Pieper läw gefäörlik!“ hebt: 28. November (Sonntag) um 15 Uhr, 1. Dezember (Mittwoch) um 17 Uhr, 3. Dezember (Freitag) um 19.30 Uhr, 4. Dezember (Samstag) um 19.30 Uhr und 5. Dezember (Sonntag) um 15 Uhr. „Sollten wir wegen der Teilnehmerzahlen Beschränkungen berücksichtigen müssen, wird es wahrscheinlich eine weitere Aufführung geben“, so Anne Vorderderfler, die sich jedoch aufgrund der allgemeinen Lockerungen optimistisch zeigt.

„Die Schauspieler sind sowieso geimpft“, erklärt sie und weist darauf hin, dass während der Aufführungen die aktuellen Coronamaßnahmen gelten. „Es ist schön, wieder vor Publikum spielen zu dürften“, freut sich die Regisseurin mit ihrer ambitionierten Schauspieltruppe.