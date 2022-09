Frauen feiern internationales Fest

Das Netzwerk für geflüchtete Frauen in Sendenhorst und Albersloh lädt am 16. September zum „Internationalen Frauenfest“ in das Haus Siekmann ein. Zu Gast ist ein Frauenchor aus Münster und eine Zauberin aus Telgte. Eingeladen sind Frauen aller Nationalitäten – mit ihren Kindern.

Als die Frauen am Donnerstag um 11 Uhr ihr Programm vorstellen, sieht es im Garten des Hauses Siekmann nicht gerade nach Sommer aus: Es schüttet. „Wenn es bis zum 15. September regnet, dann ist das okay“, meint Birgit Stumm, für die Stadt Sendenhorst eine der Mitveranstalterin des „Internationalen Frauenfestes“, das, wenn möglich, natürlich am besten im Garten des Hauses als Sommerfest gefeiert werden soll – und zwar am 16. September (Freitag) ab 18 bis etwa 22 Uhr.

Einladen sind alle Frauen aus Sendenhorst, Albersloh und Umgebung, egal welcher Nationalität und religiöser Zuwendung. Sie können und sollen ihre Kinder natürlich mitbringen, meint Martina Bäcker, ebenfalls Stadt Sendenhorst. „Wir sorgen für Getränke, und jede kann etwas fürs internationale Büfett mitbringen. Das hat bisher immer gut geklappt.“

Viele gehören dem Netzwerk an

„Wir“ – das ist das Netzwerk für geflüchtete Frauen in Sendenhorst und Albersloh, das es seit vielen Jahren gibt. Dazu gehören unter anderem die Stadt Sendenhorst, vertreten durch Martina Bäcker und Birgit Stumm, der Deutsch-Ausländische Freundeskreis (Dorothea Hegger-Lohölter, Nazanin Asgari), die evangelische Kirchengemeinde Sendenhorst (Ute Böning, Ursula Adames), die katholische Pfarrgemeinde St. Martinus und Ludgerus (Maria Strohbücker), Pax Christi (Annette Paschke), die evangelische Kirchengemeinde Albersloh/Wolbeck (Anneliese Bieber-Wallmann), das Sozial-Zentrum Albersloh (Eva Rüschenschmidt, Christiane Sommer) und der Verein FiZ (Eva Rüschenschmidt).

Verschiedene Aktivitäten

Das Netzwerk veranstaltet unter anderem an jedem ersten Freitag im Monat ein Frühstück mit geflüchteten Frauen, zu dem jeweils eine Referentin eingeladen wird, und je ein „Internationales Frauenfest“ in beiden Ortsteilen. „Die angesprochenen Frauen kommen aus der Ukraine, aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Albanien, Türkei und natürlich aus Sendenhorst und Albersloh“, sagt Martina Bäcker.

Ein Programm gibt es am 16. September auch. Aus Münster reisen die „Swinging Voices of Bad Girls“ an, ein 2006 gegründeter Frauenchor mit etwa 20 Sängerinnen. Die Frauen singen Folk- und Popsongs in Englisch und Deutsch.

Zauberin aus Telgte

Natürlich ist auch der zweite Gast eine Frau. Ihr Künstlername ist Sarah Augmalie. Sie ist eine Zauberin aus Telgte. „Lass dich von mir verzaubern“, ist ihre Devise – und auch die Kinder dürften Freude an ihren Auftritt haben, sind sich die Veranstalterinnen sicher.