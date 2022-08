Freie Kunst trifft hochwertigen Schmuck

Sieben Frauen stellen sich in dem idyllischen Ambiente des „Hofatelliers K“ in Sendenhorst mit ihrem künstlerischen Schaffen vor. Dabei sind sie auf ganz unterschiedlichen Feldern unterwegs.

Im „Hofatelier K“ wird es am Wochenende voraussehbar eng. Sieben Frauen stellen sich in dem idyllischen Ambiente mit ihrem künstlerischen Schaffen vor.

Unter dem Titel „Werke 21“ haben sie sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen und in Soest ausgestellt. „Unsere Ausstellung war sehr erfolgreich“, erinnert sich Stefanie von Teubern aus Lippstadt, die sowohl als Malerin als auch als Schmuckgestalterin arbeitet. Ihre Bilder zeigen Strände, auf denen die wenigen Menschen verloren wirken. Wie ihre Freundin und Kollegin Sabine Schulte, die in Wickede-Wimbern ein eigenes Schmuckatelier betreibt, ist sie Goldschmiedemeisterin.

Ulla Knop nimmt mit ihren Objekten eine Sonderstellung ein. Die gelernte Floristin aus Soest, zeitweise selbstständig, arbeitet mit allem, was Natur ist. Das können die Früchte einer Haselnuss ebenso sein wie die eines Amberbaums, die sie mittels Draht zu anmutigen Objekten zusammenfügt.

Annette Wex aus Münster beweist ein Auge für Architektur, Landschaftliches und interessante Details, die sie bildlich umsetzt. Ruth Blanke, ebenfalls aus Münster, zeigt in einer Serie kleinformatiger Collagen Häuser, wie sie typisch für Küsten an der Nordsee oder in Fjorden sind.

Sabine Herbe aus Bad Sassendorf stellt den Kleinformaten große Leinwände, teils abstrakt und teils figürlich, gegenüber, während Pina Clausen aus Lippstadt abstrakte Farbfelder zeigt.

Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag (20. und 21. August) jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.