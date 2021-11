Frieden ist ein zerbrechliches Gut

Versöhnung über den Gräbern“, so lautete das Leitwort des diesjährigen Volkstrauertages. Traditionell wurden auch in Sendenhorst und Albersloh Gedenkfeiern abgehalten, die auch dazu mahnten, sich für den Erhalt des Friedens stark zu machen.

Ulrich Altewische appellierte an das Verantwortungsgefühl der Mitbürger, sich für den Frieden vor Ort und in der Welt einzusetzen.

Musikalisch wurde der Marsch von der Sendenhorster Stadt- und Feuerwehrkapelle begleitet. Zahlreiche Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Sendenhorst, der KG „Schön wär’s“, des Deutschen Roten Kreuzes, der Sportgemeinschaft Sendenhorst, der Martinus-Schützen, der Johannisbruderschaft sowie der Kolpingsfamilie und einer Abordnung des Sendenhorster Gewerbevereins, begleiteten ebenfalls den Zug zum Ehrenmal.

Die Gedenkrede am Mahnmal übernahm in diesem Jahr der stellvertretende Bürgermeister Uli Altwische: „Eigentlich sollten wir glücklich sein, dass wir in Europa in Frieden leben. Wir brauchen keine Angst vor Bomben, Terror und Zerstörung zu haben. Für unsere Kinder ist Frieden eigentlich selbstverständlich. Aber ist das wirklich so?“, fragte Altewische. „Wenn man sich in der Welt umschaut, ist das derzeit eben nicht selbstverständlich. Man muss sich stets Sorgen um den Frieden machen. Drohungen gehören aktuell wieder zum politischen Geschäft. Die Außenpolitik einiger Staaten ist nicht mehr verlässlich. Den Weltfrieden, als ein sehr zerbrechliches Gut, müssen wir schützen. Hier sind wir selbst ebenfalls gefragt. Gewalt, Hass, Diskriminierung dürfen wir bei uns nicht zulassen.“

Einen großen Dank richtete Uli Altewische in seiner Rede noch an die Bundeswehr, die einen großen Beitrag zur Sicherung des Friedens in der Welt beitrage. Mit der Aufforderung bewusst innezuhalten und an die Menschen zu denken, die im Krieg oder durch Terror und Hass ihre Leben lassen mussten, beendete Altewische seine Gedenkworte: „Wir haben die Verantwortung für Frieden unter den Menschen hier und in der gesamten Welt.“

Gedenkfeier am Ehrenmal in Albersloh. Mahnende Wort fand Sebastian Sievers Foto: Foto: Eberhard Genz

Dieser Gedenktag müsse auch heute zur Mahnung dienen, erklärte Sebastian Sievers in seiner Gedenkrede in Albersloh. „Viele von uns haben keinen direkten Bezug mehr zu den Gräueltaten der beiden Weltkriege. Die Generation, die dieses Kriegsleid am eigenen Leib miterlebt hat, wird es bald nicht mehr geben, um uns zu ermahnen und vom Frieden zu lehren.“ So forderte er alle dazu auf: Sprechen Sie mit diesen Menschen, die uns am besten erklären können, was der Krieg für die Menschen bedeutet. Halten wir diese Ereignisse für unsere Nachwelt fest.“

Diese Generation, so führte er beispielhaft an, hätte sicher nicht einmal Verständnis dafür gehabt, dass Jugendliche heute ihre Zeit damit verbringen, Paintball oder Lasertag, eine Erfindung des amerikanischen Militärs, zu spielen. Sein Opa habe immer gesagt: „Man schießt nicht auf Menschen.“ Und jeder, so Sievers, sollte sich darum bemühen, für eine friedliche Welt einzustehen.