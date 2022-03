Für Frieden und Freiheit

Etwa 130 Menschen hatten sich am Mittwochabend vor der Roten Schule versammelt, um gemeinsam ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und ihre Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen.

Etwa 130 Menschen hatten sich am Mittwochabend mit Fahnen, Kerzen und Bannern vor der Roten Schule versammelt, um gemeinsam ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. „Miteinander wollen wir ein Zeichen unserer Ablehnung gegen den Krieg senden und versuchen, das Leid zu teilen“, hieß es in einem Aufruf des Sozial-Zentrums Fels, das zur Mahnwache eingeladen hatte.

Die Betroffenheit angesichts schrecklicher Nachrichten aus dem Kriegsgebiet Ukraine schien am Mittwochabend fast greifbar. „Es ist schrecklich, was gerade passiert“, hörte man eine Passantin sagen. An anderer Stelle: „Damit hätte ich nicht gerechnet.“ Fassungslosigkeit wurde in Worte gefasst. „Ich bin jetzt 76 Jahre alt. Wir hatten immer Angst vor einem Krieg mit Russland – jetzt verfolgt uns das wieder“, sagt Herbert Dominitzki. „Leider ist noch keine Lösung in Sicht. Wir wollen hoffen, dass die Sanktionen greifen und das eigene Volk sich gegen Putin stellt“, meinte Christiane Seitz-Dahlkamp mit Blick nach Russland und lobte im gleichen Atemzug die große Hilfsbereitschaft und Solidarität der Menschen.

Fassungslos und betroffen

Auch Kinder und Jugendliche beteiligten sich an der Mahnwache. „Was da passiert ist blöd. Ich habe Angst, dass das auch nach hierhin kommt“, formulierte Lia-Jolina Tschirner ihre Gefühle.

Brigitte Denker begrüßte die Teilnehmer der Mahnwache: „Wir wollen zum Ausdruck bringen, wie erschüttert wir sind.“ Mit Sätzen wie „Wir würden Leib und Seele für unsere Freiheit geben“, werde deutlich, wie groß der Wille, aber auch die Verzweiflung der Ukrainer sei.

Nach einer Schweigeminute wurden Gedichte gelesen, James Cassidy spielte auf der Gitarre, und Udo Lindenbergs Lied „Komm, wir ziehen in den Frieden“ wurde gemeinschaftlich gesungen.

„Die eigenen Gedanken, Sorgen oder Ängste zum Ausdruck bringen“, lud Brigitte Denker ein. Hierzu verteilte sie Zettel, die im Zuge eines Projekts in einem großen Buch gesammelt werden sollen. „Wer möchte, kann gerne jedes beliebige Blatt beschreiben und sich an dem Projekt beteiligen.“ Eingeworfen werden können die Zettel in den Briefkasten des Sozial-Zentrums Fels oder bei Brigitte Denker, Sendenhorster Straße 28 a. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde es wieder still vor der Roten Schule. „Es hat gut getan, die eigene Fassungslosigkeit mit anderen zu teilen“, meinte eine Passantin, bevor sie nach Hause ging.