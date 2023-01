Für jede Menge Ballkontakt

Einen besonderen Fußballnachmittag erlebten zahlreiche U 7-Kicker in der Albersloher Sporthalle. Sie waren mit ihren Eltern und Trainern aus verschiedenen Orten angereist. Im Mittelpunkt standen nicht Tore und Punkte, sondern Spaß an Spiel, Bewegung und Gemeinschaft.

Fünf Mannschaften haben sich zum Spieletreff U 7 von GWA in der „Zur-Hohe-Ward-Halle“ getroffen.

Unüberhörbar macht eine elektronische Hupe deutlich: Das Spiel ist aus. Zufriedene Gesichter bei den U 7-Fußballern, die mit ihren Eltern und Trainern aus verschiedenen Orten nach Albersloh angereist sind. Der Sportverein DJK Grün-Weiß Albersloh hatte zum Spieletreff U 7 eingeladen. In der Summe ein voller Erfolg, der wohl einem Konzept zu verdanken ist, das in erster Linie auf Spaß an Spiel, Bewegung und Gemeinschaft setzt.