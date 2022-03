Für lokale Identität engagieren

Die Stadt Sendenhorst lobt auch in diesem Jahr einen Heimat-Preis aus. Der Heimat-Preis Sendenhorst soll das ehrenamtliche lokale Engagement von Vereinen, Verbänden und Initiativen, ausdrücklich auch von Jugendlichen, mit Sitz in den Ortsteilen Sendenhorst und Albersloh zum Thema „Heimat“ fördern, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Ausgezeichnet werden Projekte und Maßnahmen, die zur Stiftung, Stärkung und dem Erhalt lokaler Identität beitragen oder die generationenübergreifend Kinder und Jugendliche für das Thema Heimat begeistern.

Soziale Dimensionen des Ehrenamts

„Mit der Auslobung des Heimat-Preises Sendenhorst 2022“, so Bürgermeisterin Katrin Reuscher, „möchten wir den Fokus vor allem auf die traditionell sozialen Dimensionen des Ehrenamtes richten. Wir freuen uns, wenn sich auch diejenigen Vereine, Verbände und Initiativen bewerben, die sich zum Teil schon seit Jahren – häufig ohne große Aufmerksamkeit zu erregen – um das Wohl unserer Stadt, um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben.“

Der Heimat-Preis ist eine von insgesamt fünf Förderungsmöglichkeiten aus dem Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. Es steht der Stadt eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 5000 Euro für das Jahr 2022 zur Verfügung, die an die Gewinner ausgeschüttet werden soll.

Antragsschluss am 20. April

Der Heimat-Preis, so hat es der Rat festgelegt, kann jährlich an bis zu drei Personen oder Gruppierungen vergeben werden. Der Rat entscheidet auf Empfehlung einer Jury über die Vergabe des Preises. Antragsschluss ist der 20. April.

Die Jury setzt sich aus je einem Vertreter der Fraktionen, je einem Vertreter der Preisträger des Vorjahres, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Kultur und Freizeit und einem Vertreter der Stadtverwaltung Sendenhorst zusammen.

Bewerbungen oder Vorschläge sind mit Angabe des Preisträgers und der Gründe, warum eine Auszeichnung erfolgen sollte, entweder per Post an die Stadt Sendenhorst in Person der Bürgermeisterin oder per E-Mail an baecker@sendenhorst.de zu richten.

Nähere Informationen zur Auslobung des Sendenhorster Heimat-Preises sind erhältlich unter 0 25 26 / 303-112.