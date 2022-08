Geben und nehmen statt wegwerfen

Die Fruchtbörse an der „Roten Schule“ bietet die Möglichkeit des Teilens. „Es wäre doch schön, wenn andere von dem profitieren, was sonst vielleicht verkommen würde“, finden die Organisatoren der Börse, die der Wertschätzung für Lebensmittel dienen soll.

Vielleicht ist das Kellerregal mit viel zu vielen Einmachgläsern mit Obst oder Gürkchen bestückt. Kann sein, die Zucchinis gedeihen so prächtig, dass man kaum dagegen anessen kann. Oder am Strauch im heimischen Garten hängen Tomaten, in deren Genuss auch andere kommen sollten: Die Fruchtbörse an der „Roten Schule“ bietet die Möglichkeit des Teilens. „Es wäre doch schön, wenn andere von dem profitieren, was sonst vielleicht verkommen würde“, finden die Organisatoren der Börse, die der Wertschätzung für Lebensmittel dienen soll.

Immer offen und für jeden zugänglich ist der Taschenpark (kleiner Freiraum im städtischen Kontext, der gärtnerisch gestaltet ist und zuvor nicht wahrgenommen wurde oder brach lag) vor der „Roten Schule“. Dort befindet sich im Schatten der Bäume die Fruchtbörse, die das Teilen von Obst, Blumen, Nüssen, Eingemachtem und anderem, eben dem, was die Natur so hergibt, möglich machen soll. „Uns ist es vor allem wichtig, dass insbesondere Lebensmittel verbraucht und nicht weggeschmissen werden“, sagt Eva Rüschenschmidt, die zum Team des Sozial-Zentrums „Fels“ gehört, das die Fruchtbörse ins Leben gerufen hat. „Und wir können ja dankbar sein, dass derzeit überhaupt was wächst“, findet Annette Brandenfels mit Blick auf die aktuelle Trockenheit.

Gemeinsam lädt das SZ zum Tauschen und Teilen ein. So lautet das Motto der Organisatoren: „Geben und Nehmen, Schenken und Spenden für eine bessere Sozial- und Umweltrendite“.