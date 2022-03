Gegen Krieg und Klimakrise

Überall auf der Welt wurde zur Teilnahme am internationalen Klimastreiktag aufgerufen. Auch in Albersloh, wo man sich am Freitag mit Bannern und Fahnen vor der „Roten Schule“ traf. „Klima, Krieg, Corona“ waren Schlagworte, zu denen Redner nicht nur mahnende, sondern auch zum eigenen Handeln auffordernde Worte fanden.

„Unsere Zukunft hängt in erster Linie davon ab, was wir heute denken, fühlen und tun: Krieg, Klimakrise, Corona – das ist schrecklich, beängstigend und lähmend“, eröffnete Eva Rüschenschmidt, die aber auch Mut machende Worte fand: „Dort, wo die Gefahr wächst, dort wächst das Rettende hoffentlich auch.“ Auf die Frage: „Was können wir auch als kleine Gemeinschaft tun?“ gab sie die Antwort: „Wir können, so wie hier heute, Haltung zeigen, Verzicht lernen, Rücksicht nehmen, Veränderung wollen und Solidarität zeigen.“

Solidarität mit den Menschen der Ukraine sollte ein zentrales Thema der Demo sein. Mit Blick auf das aktuelle Kriegsgeschehen fand Gerd Trottier klare Worte: „Politiker verhalten sich wie pubertäre Jugendliche, die keiner Rauferei aus dem Weg gehen.“ Der evangelische Pfarrer im Ruhestand mahnte: „Wir haben die Steinzeitmentalität noch nicht abgelegt, haben aber die Möglichkeit atomarer Weltzerstörung.“ Mit Blick auf die vergangenen Weltkriege sorgte er sich: „Aus biederen, oftmals frommen Menschen werden Bestien, die über Leichen gehen, die alle Menschlichkeit verlieren.“ Eine Kultivierung von Zorn, Wut, Hass und Rachegefühlen sei unverantwortlich. „Den Menschen die Strategie des zivilen Ungehorsams und passiven Widerstands zu vermitteln und im Gewissen zu verankern, ist nachhaltiger“, meinte Trottier.

Die angemeldete Demonstration machte auch mobil. In Begleitung der Polizei marschierten Protestierende gemeinsam durchs Dorf. Dabei hielten sie ein Seil, das sich zu einer langen Menschenkette formen sollte. Zurück an der „Roten Schule“, wurden die Demonstranten mit Musik des Marimba-Ensembles „Amaxoxo“ begrüßt – nach vielen ernsten Tönen, eine kleine Konzert-Aktion mitten im Dorf.

„Wir, an einem Strang durch Albersloh“, resümierte Helga Pletz nach dem Marsch. „Wir müssen auch weiter gegen Klimawandel, Krankheit und Krieg an einem Strang ziehen“, befand sie und regte zum eigenen Handeln an: „Die müssen machen, aber auch wir müssen machen.“ Sie lud dazu ein, kleine Zettel zu ziehen, auf denen Tipps für mehr Nachhaltigkeit vermerkt waren. „Regional einkaufen, saisonal essen, weniger Plastik verbrauchen“, lauteten nur einige Ideen, die einfach umzusetzen seien. „Gebt die Zettel weiter, wenn ihr das erledigt habt“, schlug Helga Pletz vor und machte auf einen Termin aufmerksam: „Am 2. April lädt der Heimatverein wieder dazu ein, gemeinsam das Dorf vom Müll zu befreien – macht mit.“ Noch bis in die Dämmerung diskutierten die Demonstranten, tauschten sich aus und genossen die Gemeinschaft, mit der das häufig benannte „lähmende Gefühl“ wohl zumindest temporär verdrängt werden sollte. Mit Blick in die Zukunft versprachen die Organisatoren aus Reihen des Sozialzentrums Fels: „Wir bleiben aktiv.“