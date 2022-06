Gemeinde feiert Neupriester Rother

Nur einen Tag nach seiner Priesterweihe durfte Lars Rother am Pfingstmontag seine Primiz, also die erste Messe als Hauptzelebrant, feiern und unzählige Glückwünsche aus der Gemeinde entgegennehmen.

Nur einen Tag nach seiner Priesterweihe durfte Lars Rother am Pfingstmontag seine Primiz, also die erste Messe als Hauptzelebrant, feiern. Der 26-Jährige genoss dies in vollen Zügen. Kein Wunder, denn die St.-Martin-Kirche platzte aus allen Nähten.