Gemeinsam ein unschlagbar gutes Ensemble

Endlich wieder Kultur live: mit „Torsten Zwingenberger 4tet“ hatte Förderverein-Vorsitzender Jürgen Krass ein Jazz-Quartett der Extraklasse nach Sendenhorst geholt. „Ich verspreche Ihnen einen ganz besonderen Nachmittag“, sagte er am Sonntag bei der Begrüßung und hatte im Vorfeld dafür gesorgt, dass die Musiker aus Bremen und Hamburg trotz einer Bahn-Verspätung rechtzeitig im Haus Siekmann angekommen waren.

Brandneue Eigenkompositionen

Die bunte Mischung aus Soul, Swing, Hardbop und Cooljazz kam an. Schon bei den ersten Stücken sprang der berühmte Funke auf das begeisterte Publikum über, das die Füße nicht stillhalten konnte. Mit Patrick Braun am Saxofon, Kenneth Berkel am Piano, Carmelo Leotta am Bass und Star-Schlagzeuger Torsten Zwingenberger, Drums und Percussion, waren vier großartige Meister auf ihren Instrumenten in Aktion.

Gemeinsam war das Ensemble unschlagbar gut. Der 26-jährige Youngster der Band, Kenneth Berkel, stellte mit „Why Not“ und „Never Lie“ zwei brandneue Eigenkompositionen vor, die von seinen Musiker-Kollegen eindrucksvoll interpretiert wurden.

Reise mit der Dampflok

Als Torsten Zwingenberger zu einer Reise mit der Dampflok einlud, konnte man bei geschlossenen Augen die Fahrt miterleben. Einsteigen, Türen schließen, Abfahrtsignal mit der Trillerpfeife – der Schlagzeug-Profi zeigte in Sendenhorst eine anspruchsvolle Technik, die er „Drumming 5.1“ nennt. Er spielte mit mindestens fünf Fußmaschinen und setzte sogar die Fersen ein. Beidhändig spielte er „open-handed“ und benutzte bei den Trommelstöcken beide Enden mit der „Twineffekt-Technik“, die extrem schnelle Schlagfolgen ermöglicht. Dazu schlug er unterschiedliche Percussioninstrumente an und erzeugte engmaschig miteinander verflochtene Rhythmen-Folgen.

Südsee-Feeling

Noch während des Spiels honorierte das Publikum diese meisterliche Leistung mit langanhaltendem Beifall.

Nach der Pause setzten die Musiker die bunte Mischung aus Jazzelementen fort.

Dieses Mal entführte Torsten Zwingenberger das Publikum von der Afrikanischen Savanne in den Dschungel Brasiliens. Mit Schellen, Ratsche, Bongas und Rasseln – um nur einige Instrumente zu nennen – erzeugte der Schlagzeuger temporeiches Südsee-Feeling, ergänzt durch das harmonische Zusammenspiel seiner Bandmitglieder.

Ohne Zugabe durften sie die Bühne nach mehr als zwei Stunden nicht verlassen. „Tolle Spielstätte, tolle Akustik, schöne Bühne, eine lebendige herzliche Kultur, wir kommen gerne wieder“, versprach Torsten Zwingenberger. Die Zuhören freuten sich, dass Jürgen Krass zu Konzertbeginn nicht zuviel versprochen hatte und nahmen Zwingenberger beim Wort.