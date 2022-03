Gemeinsam für den Frieden

Sendenhorst/Albersloh

Vor dem Sendenhorster Rathaus kamen am Sonntagnachmittag einige Hundert Menschen zusammen, um ihre Solidarität für die Menschen in der Ukraine und den Frieden in Europa zu bekunden. Dabei wurde der vom russischen Präsidenten befohlene Überfall aufs Schärfste verurteilt.

Von Josef Thesing