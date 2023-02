Gemeinsam fürs Ehrenamt starkmachen

Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement sind für viele gesellschaftliche Bereiche sehr wertvoll. In einer gemeinsamen Aktion wollen die Städte Sendenhorst, Drensteinfurt und Ahlen in Zusammenarbeit der VHS Angebote für Ehrenamtliche organisieren.

Ohne die engagierte Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern wären viele Aktionen, Veranstaltungen und auch Unterstützungs- und Betreuungsleistungen in einer Stadtgesellschaft heute kaum noch möglich. Die Beispiele für ehrenamtliches Engagement sind vielfältig: von der Beteiligung an Aktionen für eine saubere Stadt, die Übernahme einer Patenschaft in der Flüchtlingshilfe oder die Beteiligung an einer Mobilitätsinitiative wie dem „Aktionsbündnis Albersloh verkehr(t)“.

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte und bisher noch nicht sicher ist, in welchem Bereich, kann sich an die Ehrenamtsbeauftragten der Städte Ahlen, Sendenhorst und Drensteinfurt wenden. Eine individuelle Beratung ermöglicht ein passgenaues Engagement. Denn bürgerschaftliches Engagement soll vor allem auch Freude machen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der VHS sowie der drei Städte. Dabei muss Ehrenamt nicht immer gleich mit einem langfristigen Engagement, beispielsweise in einem Verein oder im sozialen Bereich, verbunden sein. Auch kurzfristiges Engagement ist möglich in Form von spontaner Krisenhilfe, wie dies beispielsweise bei den Einkaufshilfen in Corona-Zeiten gefragt war. Ein zeitlich begrenztes, projektorientiertes Engagement für eine bestimmte Initiative ist ebenfalls für viele Menschen attraktiv – beispielsweise als Vorlesepate für Kinder in verschiedenen Einrichtungen.

Ehrenamtskarte NRW

Wer sich ehrenamtlich engagiert, profitiert nicht nur von der Wertschätzung und den wertvollen Begegnungen mit anderen Menschen, sondern auch von einigen Vorzügen, die durch die Nutzung der Ehrenamtskarte NRW ermöglicht werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Ermäßigungen gebe es beispielsweise bei dem Besuch von VHS-Kursen, bei sportlichen Aktivitäten oder auch beim Eintrittspreis ins Sendenhorster Hallenbad. Die Ehrenamtskarte ist bei den Ehrenamtsbeauftragten in den Stadtverwaltungen erhältlich.

In Kooperation mit den Ehrenamtsbeauftragten der Städte Ahlen, Sendenhorst und Drensteinfurt bietet die VHS ab März einen bunten Strauß an Themen an, die für engagierte, im Ehrenamt tätige Menschen von Bedeutung sind. Von finanziellen Fragen über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum Umgang mit Traumatisierung in der Arbeit mit geflüchteten Menschen greift das Frühjahrsprogramm wichtige Themen in einer Mischung aus Vorträgen, Tagesseminaren und Online-Veranstaltungen auf.

Basierend auf einer Bedarfsermittlung ehrenamtlich engagierter Personen wurden die Angebote gemeinsam von den Ehrenamtskoordinatoren und der VHS zusammengestellt. Die Angebote sind offen für alle Interessierten. Für Inhaber und Inhaberinnen der Ehrenamtskarte NRW sind alle Angebote kostenfrei. „Ich freue mich über die aktuellen und vielfältigen Angebote“, so Jürgen Mai von der Stadt Sendenhorst. In Sendenhorst seien mehr als 120 Vereine und Initiativen insbesondere im sozialen Bereich und in der Flüchtlingshilfe aktiv, das Ehrenamt sei gut aufgestellt und könne sicherlich von den Angeboten profitieren.

Weitere Informationsangebote im Herbst

Weitere Angebote sind für Herbst 2023 geplant, unter anderem wird es Vorträge zu Vereinsgründung, Vereinsrecht sowie dem Einsatz sozialer Medien zur Mitgliedergewinnung und Öffentlichkeitsarbeit geben. Eine Übersicht aller Angebote gibt es auf der Homepage der VHS: www.vhs-ahlen.de.

Weitere Informationen gibt es per E-Mail (vhs@stadt.ahlen.de) oder unter 0 23 82 / 5 94 36. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme zu den Ehrenamtskoordinatoren der Städte Ahlen, Sendenhorst und Drensteinfurt möglich: Ahlen: Marie-Kristin Martins da Cruz: 0 23 82 / 5 94 15, www.ahlen.de; Sendenhorst: Anne-Kathrin Schulte: 0 25 26 / 303-213, www.sendenhorst.de; Drensteinfurt: Anja Buthe: 0 25 08 / 9 95-14 12, www.drensteinfurt.de.