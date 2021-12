Gemeinsam gegen die Pandemie

Die Stadt Sendenhorst führt gemeinsam mit einigen Ärzten an zwei Samstagen und einem Sonntag im Dezember eine großangelegte, jeweils ganztägige Impfaktion durch. Die Corona-Impfungen werden in der ehemaligen Sparkassenfiliale in Albersloh verabreicht.

Am 11. und 12. Dezember sowie am 18. Dezember werden Ärzte in der ehemaligen Albersloher Sparkassenfiliale ganztägig Erst- oder Auffrischungsimpfungen verabreichen.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung werden – wie berichtet – eine ganze Reihe von Ärzten in diesem Monat an drei Tagen in Albersloh eine Sonderimpfaktion gegen das Coronavirus durchführen. Am 11. und 12. Dezember (Samstag und Sonntag) sowie am 18. Dezember (Samstag) werden in den Räumen der ehemaligen Albersloher Sparkassenfiliale an der Sendenhorster Straße jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr Erst- oder Auffrischungsimpfungen angeboten.

„Die Impfung gegen das Coronavirus ist ein wichtiger Bestandteil zur Eindämmung der Coronapandemie, zur Verhinderung weiterer Infektionen und zur Entlastung des Gesundheitssystems“, appelliert die Stadtverwaltung an alle, sich impfen zu lassen.

Anmeldungen über die städtische Homepage

Die Bilder langer Warteschlangen vor den Impfstellen verdeutlichten den Bedarf weiterer Impfmöglichkeiten. Die Stadt habe darauf reagiert.

Um lange Wartezeiten zu verhindern, werden die Aktionen am 11. und 12. Dezember mit Terminen angeboten. Diese können online über die städtische Homepage www.sendenhorst.de gebucht werden. Bürger und Bürgerinnen, die nicht die Möglichkeit haben, online zu buchen, können einen Termin telefonisch im Rathaus bei Reyhan Ertug,

0 25 26/30 32 14, oder Josefin Steinhoff,

0 25 26/ 30 32 11, vereinbaren.

Die ortsansässigen Ärzte und Ärztinnen Dr. Michael Bornemann, Dr. Mechthild Bonse, Marina Wall, Dr. Jürgen Rammrath, Dr. Christian Dexer und Dr. Edgar Kaup werden mit weiterem medizinischen Personal die Impfungen vornehmen. Unterstützt wird die Aktion von weiteren Helfern und Helferinnen, unter anderem von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt, teilt die Verwaltung mit.

Moderna für die Erwachsenen

Für die Impfaktion steht der Impfstoff von Moderna zur Verfügung, „der dem Impfstoff von Biontech hinsichtlich Wirksamkeit und Verträglichkeit gleichgestellt ist“, so die Stadt. Entsprechend der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) werde der Impfstoff von Moderna nur Personen ab 30 Jahren, die nicht schwanger sind, verabreicht. Für unter 30-Jährige stehe eine geringe Anzahl an Impfdosen von Biontech zur Verfügung.

„Booster“-Impfungen sind ebenfalls möglich

Eine Auffrischungsimpfung („Boostern“) werde ab sechs Monaten – frühestens ab vollen fünf Monaten – nach der zweiten Impfung empfohlen. Nach einer einmaligen Impfung mit dem Johnson&Johnson-Impfstoff werde die Auffrischungsimpfung bereits nach vier Wochen empfohlen.

Um einen schnelleren Ablauf am Impftag zu gewährleisten, können der Aufklärungsbogen und die Anamnese- sowie Einwilligungserklärung bereits im Vorfeld von der städtischen Homepage heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden.

Neue Testmöglichkeiten

Neben dieser Impfaktion gibt es neue Testmöglichkeiten. Das Testzentrum Ingenieurbüro Gawlik werde zunächst an den Samstagen 11. und 18. Dezember von 12 Uhr bis 14 Uhr in den Räumlichkeiten des Bürgerbüros Albersloh an der Bahnhofstraße 1 kostenlose Bürgertestungen anbieten.

Zudem solle in Kürze ein weiteres Testzentrum in Albersloh die Bürgertests durchführen. Die „Volltreffer GmbH“ beabsichtige, die Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkassenfiliale als Teststelle zu nutzen. Des Weiteren gebe es ab sofort die Möglichkeit, sich im Sendenhorster Gewerbegebiet Ostheide durch das „Pflege-Engel-Team“ testen zu lassen. Die Testungen würden in Form eines „Drive-in“ von montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 15.30 Uhr angeboten.

Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Alten- und Pflegeeinrichtungen mit ihren Testkapazitäten an ihre Grenzen stoßen würden. „Daher der dringende Appell: Besucher und Besucherinnen von Alten- und Pflegeeinrichtungen sollten die kostenlosen Angebote der Bürgerteststellen in Anspruch nehmen, um die Einrichtungen zu entlasten.“