Gemeinsam Gutes anstiften

Noch gerade pünktlich vor dem Jahreswechsel erreichten die Bürgerstiftung Glückwünsche zum zehnjährigen Bestehen vom Bündnis der Bürgerstiftungen in Berlin. „Wir mussten uns leider damit abfinden, dass es 2020 nicht möglich war, unser Jubiläum zu feiern“, so der Stiftungsvorstandsvorsitzende Ulrich Habla. Trotz Corona war 2020 aber kein Jahr der Untätigkeit, heißt es weiter.

Noch gerade pünktlich vor dem Jahreswechsel erreichten die Bürgerstiftung Glückwünsche zum zehnjährigen Bestehen vom Bündnis der Bürgerstiftungen in Berlin. Ein kleines, aber solides Emaille-Schild war den Glückwünschen beigefügt und sucht nun seinen Platz im öffentlichen Raum. Gemäß dem Motto der Bürgerstiftung: „Immer eine gute Idee“, wird sich ein solcher sicherlich finden, teilt der Vorstand der Stiftung mit. „Wir mussten uns leider damit abfinden, dass es 2020 nicht möglich war, unser Jubiläum zu feiern. Geplant war ein großes Fest für alle Sendenhorster und Albersloher Bürger, zu dem wir besonders auch alle neuen Mitbürger gerne eingeladen hätten“, so der Stiftungsvorstandsvorsitzende Ulrich Habla. „Sobald sich die Lage wieder berechenbar zeigt, soll das natürlich nachgeholt werden, auch das Stifterforum und die Betriebsbesichtigung bei der Veka AG. “ „Dann müssen wir 2021 halt die Schnapszahl feiern“, merkt Heinz Wenker, Hablas Stellvertreter und Ansprechpartner für die „Eigenen Projekte und Fördermaßnahmen“ der Bürgerstiftung, an.

Auch die konzertierte Aktion, neue Mitstreiter für die beiden Gremien Stiftungsvorstand und Stiftungsrat zu gewinnen, musste aufgrund der Coronalage an einem vielversprechenden Punkt abgebrochen werden, bedauert der Vorstand. „Unser Dank geht vorab an die, die sich dabei schon als mögliche neue Mitstreiter aufgestellt haben. Wir werden sobald wie möglich die Fäden wieder aufnehmen und den Prozess weiter vorantreiben“, so der Vorsitzende des Stiftungsrates, Timo Schmeken. Wer noch Interesse an einer Mitwirkung hat, kann sich gerne melden, etwa über die Homepage.

Trotz Corona war 2020 aber kein Jahr der Untätigkeit, heißt es weiter. Die fortlaufenden eigenen Projekte, so etwa die Give-Boxen verlangen ständige Aufmerksamkeit und Pflege. Dort gibt es spontane Hilfe und Verantwortungsübernahmen auch von Nichtstiftungsmitgliedern, für die die Stiftung sehr dankbar ist. „Diesen Unterhaltungsaufwand hatten wir wohl unterschätzt“, sagt Karin Rost, im Vorstand hauptsächlich zuständig für die Finanzen der Stiftung. Sie zeigt sich dabei auch betroffen davon, dass zur Zeit der Niedrigzinsen so gut wie keine Erträge aus dem Stiftungskapital generiert werden können. „Das sollte systematisch eigentlich die Haupteinnahmequelle der Stiftung sein. Dank großzügiger Sponsoren, Spenden und selbst erzielter Einnahmen, wie zum Beispiel aus dem Adventskalenderverkauf sind uns aber die Hände nicht gänzlich gebunden“, fügt sie erleichtert hinzu.

Ohne der gesonderten Öffentlichkeitsarbeit vorgreifen zu wollen, zählt Heinz Wenker einige der „Eigenen Projekt und Förderungen“ aus dem Jahr 2020 schon mal auf und nennt die Weiterförderung des „Ackerdemie-Projektes“ der Monte-ssori-Gesamtschule am Hof Schmetkamp, die Unterstützung der SG Sendenhorst zur Anschaffung neuer Tore für deren Sportanlagen, die Beteiligung an den Sommerblumenflächen in beiden Ortsteilen, die Unterstützung der Maßnahme „Sprungbrett“ vom Lokalen Bündnis für Familien „FiZ“ oder die Sommerferienaktion am Landhotel Bartmann. Auch gab es wieder Unterstützung für die Fahrradwerkstatt in Sendenhorst und für das Repair-Café in Albersloh. „Dort hat die Förderung der Anlage einer Grünwerkstatt vor der Roten Schule die Aufenthaltsqualität im Dorfkern deutlich verbessert“, schätzt Annette Brandenfels, ebenfalls Stiftungsrätin, ein.

„Für 2021 haben wir uns auch schon einiges vorgenommen, man darf gespannt sein“, ergänzt Hubert Böcker, ebenfalls Mitglied des Stiftungsrates mit Hinweis auf die Initiative für „Pumptrack“-Anlagen in der Stadt, für die sich mittlerweile schon viel Unterstützung abzeichnet.