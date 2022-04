Gemeinsamer Weg zu Bauland?

Ein Beispiel von vielen in der Nähe von Münster: Wo neues Bauland ausgewiesen wurde, wie hier der Kohkamp in Albersloh, war es schnell vergeben.

Brauchen Münster und dessen Umlandgemeinden – gemeinhin „Stadtregion Münster“ genannt – eine gemeinsame und abgestimmte Entwicklung des künftigen Wohnungsmarktes? Mit dieser Frage beschäftigen sich in diesen Wochen die kommunalpolitisch Verantwortlichen und die Verwaltungen in allen Städten und Gemeinden, die der Stadtregion angehören. Denn der Wohnungsmarkt ist angespannt. „Die Region ist attraktiv und wächst“, erklärte Bernhard Faller vom Büro „Quaestio“ in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. An diesem Donnerstag wird sich auch der Rat der Stadt noch einmal mit dem Thema beschäftigen.