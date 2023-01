Veranstaltungsüberblick der KFD St. Ludgerus

Ein abwechslungsreiches Programm bietet die KFD ihren Mitgliedern und deren Männer in den kommenden Monaten. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen.

Die KFD St. Ludgerus hat für das erste Quartal eine bunte Mischung an Veranstaltungen für ihre Mitglieder, deren Männer und Nichtmitgliedern im Angebot. Im Vordergrund steht bei allen Angeboten die Gemeinsamkeit zusätzlich zur Kreativität, Bewegung und den christlichen Aspekten, heißt es in einer Mitteilung der KFD.

Angenehmes Spaziertempo

Am Samstag (4. Februar) findet die Winterwanderung statt, an der gerne Frauen und auch Männer teilnehmen dürfen. „Bei hoffentlich schönen, trockenen und kalten Temperaturen wird auf einer noch nicht bekannten Route ein schöner Spaziergang um das Dorf Albersloh gemacht“, heißt es in der Ankündigung. Die Strecke ist gut zu Fuß zu laufen und das Tempo ist angenehmes Spaziertempo. Im Anschluss an die Wanderung wird sich bei Kaffee und Kuchen gestärkt und aufgewärmt. Die Kosten betragen für Mitglieder 5 Euro und für Nichtmitglieder 10 Euro, Anmeldungen nimmt Brunhilde Fronholt unter 02535/8434 entgegen.

Gemeinsamer Gottesdienst

Am 14. Februar ist nicht nur Valentinstag, sondern auch die Gelegenheit, mit seinem Ehepartner in die Kirche zu gehen. Die KFD und die Männdersodalität laden gemeinsam zum Gottesdienst um 8.15 Uhr in die Ludgerus-Kirche ein. Im Anschluss an den Gottesdienst geht es zum gemeinsamen Frühstück ins Ludgerus-Haus, eine Anmeldung ist hier nicht notwendig. Am 1. März (Mittwoch) wird es informativ und blumig. An­dreas Buhne ist der Einladung der KFD gefolgt und hält einen Vortrag über nachhaltige, blühfreudige und Insektenfreundliche Grabbepflanzung.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Ludgerus-Haus und ist kostenlos. „Durch die Veränderung des Klimas sollten wir uns alle Gedanken machen, wie wir ein Grad gestalten und somit auch noch etwas für die Umwelt und die Nachhaltigkeit tun. Insekten sind für unsere Landwirtschaft überlebensnotwendig und wir alle tragen hier eine Verantwortung“, so die Veranstalter. Anmeldungen zu dem Vortrag nimmt Verena Witt bis zum 22. Februar unter 02535/95 31 73 entgegen.

Weltgebetstag der Frauen

In der Woche ist auch am 3. März (Freitag) der Weltgebetstag der Frauen. Das Motto dieses Jahr ist „Glaube bewegt“ und der Weltgebetstag kommt aus Taiwan. Die katholische und evangelische Gemeinde feierten traditionelle an diesem Tag gemeinsam eine Andacht. Dieses Jahr findet der Weltgebetstag in der evangelischen Gnadenkirche statt. Die Andacht um 18 Uhr, anschließend lädt das Vorbereitungsteam alle Frauen zu einem kleinen landestypischen Snack ein. Am 13. März (Montag) findet die Besprechung der Mitarbeiterinnen statt. Das Treffen startet um 15 Uhr im Ludgerus-Haus. Es werden Informationen zu den weiteren Programmpunkten vorgestellt und aktuelle Themen besprochen. Anmeldungen nimmt Edith Pufahl unter 02535/9412 entgegen.

Ein kleiner Ausblick in den Mai, da fährt die KFD St. Ludgerus zur Landesgartenschau nach Höxter. Die Fahrt findet am 2. Mai statt und startet um 9 Uhr. Nach der Ankunft in Höxter bekommt die Gruppe in einer Führung die Besonderheiten der LGS gezeigt. Anschließend wird auf dem Gelände ein gemeinsames Kaffeetrinken angeboten. Das Team bittet um eine Anmeldung bis zum 18. März, da bei zu wenigen Anmeldungen die Fahrt sonst storniert werden muss. Die Kosten sind abhängig von der Anzahl der Anmeldungen und liegen für Mitglieder bei 59, 65 oder 67 Euro, für Nichtmitglieder sind die Kosten immer 10 Euro höher. Um zeitnahe Anmeldungen bei Margret Averhoff unter 02535/8251 wird gebeten.