Gesammelte Kleider für Bethel sollen fair verwertet werden

Am 21. und 22. Oktober (Freitag und Samstag) veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Sendenhorst die diesjährige Kleidersammlung für Bethel. Von 10 bis 17 Uhr ist dazu das Foyer des Gemeindehauses an der Friedenskirche geöffnet. In die Sammlung können gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten, jeweils gut verpackt, sowie paarweise gebündelte Schuhe gegeben werden. Die Spenden sollten in Plastiktüten (nicht in Kartons) verpackt werden, gebrauchte Tüten aus dem eigenen Haushalt helfen, Plastikmüll zu reduzieren, so die Organisatoren.

Nicht in die Kleidersammlung gehören nasse, verschmutzte oder beschädigte Kleidung, Textilreste, abgetragene oder einzelne Schuhe, Gummistiefel, Skischuhe sowie Klein- und Elektrogeräte. Auch Briefmarken für die Briefmarkenstelle Bethel können nicht mehr mitgenommen werden.

Die von Bodelschwingschen Anstalten in Bielefeld-Bethel gehören zu den größten karitativen Kleidersammlern in Deutschland. Als Mitglied des Dachverbandes „FairWertung“ habe Bethel sich auf den „FairWertung“-Verhaltenskodex für faire Sammlung und Vermarktung verpflichtet. Der Erlös kommt der diakonischen Arbeit Bethels zugute.

Infos:

0 25 26 / 939 39 03.