Gesamtlösung ist gefragt

Der Fahrradverkehr gewinnt weiter an Bedeutung. Das allerdings – so ehrlich muss man wohl sein – längst nicht nur aus Gründen eines guten „Umweltgewissens“. Die Praktikabilität eines E-Bikes hat sich vielmehr vielerorts herumgesprochen, was die stetig steigenden Absatzzahlen dokumentieren. Hohe Spritpreise und anhaltende Parkplatznot tun ihr Übriges, um den Umstieg von vier auf zwei Rädern dort, wo eben möglich, zu erleichtern. Fehlt vielerorts jedoch „nur“ noch die passende Infrastruktur. Doch die, so der Wunsch von CDU und BfA, soll zumindest in Sendenhorst und Albersloh möglichst zügig folgen. In entsprechenden Anträgen hatten sich beide Fraktionen in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Mobilität und Energie dafür ausgesprochen, zügig sogenannte Fahrradstraßen in beiden Ortsteilen einzurichten.

