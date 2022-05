Geselliges Zocken genossen

In den beiden vergangenen Jahren mussten sie verzichten: Umso größer ist nun die Freude bei den Johannisbrüdern gewesen, dass sie das für den Dezember angedachte Doppelkopf-Turnier am zurückliegenden Wochenende durchführen konnten.

Beim Schützenfest gehört das „Re“ und „Kontra“ schon seit ewigen Zeiten zum festen Bestandteil, wenn sich die Johannisbrüder nach dem traditionellen Ablaufplan um die Königswürde im Schießstand streiten. Daraus resultierend wurde 2018 die Idee geboren, ein Doppelkopfturnier in das Vereinsleben der Johannisbruderschaft zu integrieren, zu dem auch die Johannisschwestern eingeladen sind.

„Wegen Corona war es bedauerlicherweise in den beiden vergangenen Jahren nicht möglich das Turnier durchzuführen“, so Lothar Esch, der mit Hans-Jürgen Gerdes für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich war. Umso größer sei nun die Freude gewesen, dass man das für den Dezember angedachte Turnier am zurückliegenden Wochenende durchführen konnte.

An sieben Tischen wurde im Alten Pastorat der Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus um die entscheidenden Punkte gerungen. Die Organisatoren hatten alles bestens vorbereitet, so dass in gemütlicher und entspannter Atmosphäre Doppelkopf gespielt werden konnte. Titelverteidiger, Pfarrer Anthony hatte es im Vorfeld schon sehr bedauert, dass er wegen des länger geplanten Heimaturlaubs nicht wieder mit von der Partie sein konnte. Er hatte aber im Hausherrn, Pastor Clemens Lübbers, einen würdigen Vertreter, der nach den drei Spielrunden mit insgesamt 36 Spielen als Bester über die Ziellinie schritt.

Ihm eng auf den Fersen waren Josef Strohbücker und Markus Kuhaupt, die punktgleich den zweiten Platz belegten. „Im Nachhinein kann man festhalten, dass es eine gute Entscheidung des Vorstands war, das Turnier des vergangenen Jahres noch vor dem Schützenfest nachzuholen. Die Resonanz hat gepasst, und die, die heute mitgespielt haben, freuen sich schon auf den Samstag vor dem ersten Advent, wenn es das nächste Mal wieder Re und Kontra in der Johannisbruderschaft heißen wird“, ziehen die beiden Organisatoren ein positives Fazit.