Glaubensleben startet jetzt erst so richtig

Fünf Jugendliche aus der evangelischen Kirchengemeinde Wolbeck wurden in einem Open-Air-Gottesdienst in Albersloh konfirmiert. Hinter den Jugendlichen liegt eine spannende Konfi-Zeit.

Fünf Jugendliche feierten ihre Konfirmation in Albersloh

In einem festlichen Open-Air-Gottesdiensten vor der evangelischen Gnadenkirche Albersloh wurden fünf Jugendliche aus der evangelischen Kirchengemeinde Wolbeck konfirmiert. Mit ihrer Konfirmation ging für die Jugendlichen ein spannendes Jahr zu Ende, in dem sie rund um das Thema „Glauben“ viel erfahren und erlebt haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Gleichnis vom Schatz im Acker

„Nach Gott zu suchen und sich von ihm finden zu lassen, kann ein großes Glück im Leben bedeuten“, sagte Pfarrer Dr. Christian Plate in seiner Predigt über das Gleichnis vom Schatz im Acker (Mt. 13,44–46). Wenn die Konfi-Zeit den Konfirmierten bei ihrer Suche nach Gott einen kleinen Informationsvorsprung gegeben habe, dann sei diese Zeit aus Sicht Plates eine gelungene Zeit.

Dass das Glaubensleben mit der Konfirmation nicht abgeschlossen sei, sondern eigentlich erst so richtig starte, machte Henriette Leißing im Grußwort des Presbyteriums der Kirchengemeinde deutlich. Gemeinsam mit Jugendmitarbeiter Rocky Janz gratulierte sie den frisch Konfirmierten und wünschte ihnen Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg. Konfirmiert wurden: Marie Hoffman, Thomas Tarasenko, Finn Tschirner, Frida Vierschilling und Jule Wegener.

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahm Organistin Ilona Reifschneider.