Große Vorfreude aufs „Geburtstagsfest“

Sie sitzen am Tisch, wieder einmal an einem dieser zahlreichen Abende, an denen die Festwoche vorbereitet wird. Diesmal tauscht sich das Organisationsteam unter anderem darüber aus, ob es für die Festwoche ausreichend Helfer gibt. „Es haben sich schon viele gemeldet, aber ein paar Stellen sind sicher noch zu besetzen“, sagt Martin Pälmke, Vorsitzender des Heimatvereins.

Diese Runde ist übrigens nicht die einzige, die an diesem Abend für die Vorbereitung der Festwoche zusammensitzt. „Das Deko-Team tagt auch“, erklärt Pälmke. Was macht das Deko-Team? „Die machen den Sportplatz schön“, berichtet Ralf Stötzel. Man dürfe gespannt sein.

Ursprünglich war ja alles anders geplant, bis Corona am Horizont auftauchte und sich ins Leben der Menschen pflanzte. Doch das ist für das Team abgehakt, einen betrübten Blick zurück gibt es nicht. „Das ist Schnee von gestern. Wir machen jetzt, was wir machen können“, sagt Heinz Wenker. Jetzt werde freudig auf die Festwoche geblickt. „Alles andere bringt ja nichts.“

Etwa betrübt sei das Team aber darüber, dass es Einschränkungen geben muss, etwa die, dass nicht jeder kommen und gehen kann, wann er will. „Das ist schade, das hatten wir uns am Anfang eigentlich anders gedacht“, blickt Heinz Wenker zurück.

Corona-Regeln für die Festwoche

Weil Corona nicht vorbei ist, gibt es auch für die Festwoche Regeln. Abstand ist eingeplant, die Besucher müssen sich online anmelden und dabei registrieren. Und es gilt „3G“, wie in vielen anderen Bereichen auch: also geimpft, genesen oder frisch getestet. „Das lassen wir am Eingang auch kontrollieren“, kündigt Martin Pälmke an. Der Personalausweis muss auch dabei sein.

Dass alles trotz der nicht gerade idealen Umstände gut geplant ist, das habe mit der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten zu tun, berichtet das Team. „Das läuft in Albersloh immer gut“, sind sich alle einig. Auch wenn man an der einen oder anderen Stelle nicht immer einer Meinung sei, „finden wir immer eine Lösung“. „Das ist so in Albersloh“, meint Martin Pälmke.

Die größte Herausforderung bei der Planung sei, „begrenzt denken zu müssen“, erklärt Heinz Wenker. Das bezieht er nicht nur auf die Besucherzahl, sondern auf die sich immer mal wieder ändernden Rahmenbedingungen. „Das widerspricht natürlich dem Festcharakter“, meint Wenker.

„ »Wir freuen uns auf viele Gäste und eine schöne entspannte Stimmung. Alle werden viel Spaß haben.« “ Martin Pälmke

Doch nun haben alle die Festwoche so im Blick, wie sie durchgeführt werden kann. „Wir freuen uns auf viele Gäste und eine schöne entspannte Stimmung. Alle werden viel Spaß haben“, ist Martin Pälmke überzeugt.

Die „hausinterne“ Wetterprognose passt auch. „Es wird sonnig, angenehm warm und gut“, sagt das Vorbereitungsteam mit einigem Optimismus voraus. „Das haben sich alle verdient. Der Sommer war ja bisher eher aprilig“, fügt Heinz Wenker an.

Das Team bittet die Menschen in Albersloh noch einmal darum, die Häuser zum „Geburtstag“ des Dorfes zu schmücken. Und Albersloh „herauszuputzen“. Ansonsten brauche es vor allem gute Laune. Und trotz der coronabedingten Regeln gelte es, „entspannt zu bleiben“. „Das wird“, sind sich an diesem Abend im Ludgerus-Haus alle einig.