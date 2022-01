Grundschüler bringen das Virus nach Hause

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Sendenhorst und Albersloh rasant gestiegen. Ein Grund sind infizierte Grundschüler, die das Virus nach Hause tragen und in der Folge ihre Eltern anstecken.

Nein, überraschend komme das nicht, sagt Bürgermeisterin Katrin Reuscher mit Blick auf den neuen „Rekord“ am Donnerstag bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen und einer Inzidenz knapp unter 1000. „Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt des Kreises, dem Kreis Warendorf selbst und den übrigen Kommunen des Kreises“, erklärt die Rathauschefin im Gespräch mit der Redaktion. Diese – oder woanders auch eine ähnliche – Entwicklung sei von den Experten erwartet worden.

24 Grundschüler betroffen

Einen konkreten Anlass, etwa eine größere Zusammenkunft, gebe es für den rapiden Anstieg der Zahlen nicht, berichtet Josefin Steinhoff, im Ordnungsamt der Stadt zuständig für das Corona-Management. Wohl aber einen Zusammenhang mit dem Unterricht in den Grundschulen. Am Donnerstag seien 24 Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren als infiziert gemeldet worden, acht an der Ludgerusschule und 15 an der KvG-Grundschule. Die Ergebnisse zweier zusätzlicher Pool-Testungen in den Schulen standen da noch aus. Infolge des Infektionsgeschehens an den Grundschulen sei dann die „Elternkohorte“ im Alter von 30 bis 50 Jahren betroffen, berichtet Josefin Steinhoff. Einfach ausgedrückt: Die Kinder schleppen das Virus nach Hause.

Große Vorsicht – aber keine Panik

Die Stadt hat, so die Bürgermeisterin, alle Hände voll damit zu tun, die Fälle zu erfassen und über die Isolation zu informieren. Sie bittet darum, auch ohne Quarantäne-Verfügung – das Prozedere wurde in der jüngsten Coronaschutzverordnung geändert – bei möglichen Symptomen zu testen oder freiwillig zu Hause zu bleiben. Auf der Homepage der Stadt ist ein Merkblatt des Kreises eingestellt, das dabei helfe, sich diesbezüglich selbst prüfen zu können. Zudem solle jeder selbst überdenken, wie er sich bei seinem Tun schützen könne. Panik, so Katrin Reuscher, sei aber nicht angebracht, da die Omikron-Variante zumeist milde Krankheitsverläufe mit sich bringe.

Team des Ordnungsamt verstärkt

Um Erfassung und Information gewährleisten zu können, ist das Team des Ordnungsamtes im Rathaus aus anderen Bereichen verstärkt worden. Besonderes Augenmerk werde auch auf die systemrelevanten Bereiche wie Feuerwehr, Bauhof und Kläranlage gelegt. „Wir stehen im ständigen Austausch“, so die Bürgermeisterin. Im Rathaus werde zudem auf Einzelbüros, Homeoffice und regelmäßige Tests gesetzt.

In der Abwägung der Gesamtsituation seien die notwendigen Sitzungen der politischen Gremien ab kommender Woche nicht abgesagt worden – auch weil die rechtlich bindende pandemische Lage aufgehoben worden sei. Das könne aber, so notwendig, angepasst werden.

Wer in der Quarantäne Unterstützung brauche, solle sich weiter im Rathaus unter

30 31 19 melden. Für Tests seien inzwischen zwölf Stellen im Stadtgebiet eingerichtet.