Gute Entwicklung der Geschäftswelt

Trotz aller Widrigkeiten der vergangenen Jahre geht der Trend in die richtige Richtung. Das betonte die Vorsitzende des Gewerbevereins, Lena Voges, bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Waldmutter am Dienstag. „Die Entwicklung ist allgemein gut. Die Eröffnung einiger neuer Geschäfte und Restaurants in der Stadt hat positive Auswirkungen auf die Geschäftswelt“, sagte sie. Für den Gewerbeverein diente die Versammlung vor allem dazu, ins Gespräch zu kommen und sich untereinander auszutauschen.

„Wir blicken zurück auf ein schwieriges Jahr 2022, das im Frühjahr erst schleppend angelaufen ist“, so Voges weiter. „Mit dem ‚Tanz in den Mai‘ ging es dann endlich wieder voran. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und ein voller Erfolg.“ Auch der Martini-Gänsemarkt am ersten Novemberwochenende sei wieder gut angekommen. Man wolle jedoch das Konzept, den „bunten Markt“ nur am Sonntag stattfinden zu lassen, beibehalten und in diesem Jahr mehr auf eine engere Anordnung der Stände achten.

Vorstandswahlen

Besonders beliebt seien im vergangenen Jahr ebenfalls die Sendenhorster Gutscheine gewesen, die vom Gewerbeverein verteilt wurden. Insgesamt wurden 1190 Gutscheine im Jahr 2022 verkauft. „Wir sind einige Male darauf angesprochen worden, ob wir die Gutscheine nicht digitalisieren möchten – wir haben uns dagegen entschieden, da die Papierform bisher für uns immer noch sehr gut funktioniert“, erklärte Voges, die sich im Rahmen der Jahreshauptversammlung über ihre Wiederwahl zur ersten Vorsitzenden freuen konnte.

Auch der zweite Vorsitzende Christian Florien sowie die beiden Beisitzer Jörg Lilienbecker und Iris Holtmann wurden einstimmig wiedergewählt. Als neue Kassenprüfer bestimmte der Gewerbeverein Philipp Geschermann und Alexandra Wuttke.

Der beliebte „Tanz in den Mai“ läutet auch in diesem Jahr wieder die Veranstaltungssaison des Gewerbevereins ein. Unterstützung erhält der Verein diesmal von den Fußballern der SG Sendenhorst, die sich um den Ausschank der Getränke an den Bierwagen kümmern.

Veranstaltungen 2023

Am 25. Juni findet außerdem die zweite Ausgabe des Festes „Promenaden (Er)leben“ statt. Vor vier Jahren hatte das Fest erstmals stattgefunden. Der Plan: Alle zwei Jahre sollte es eine Wiederholung geben. Die Corona-Pandemie und der Umbau der Promenaden machten dies jedoch unmöglich. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten auf die Fertigstellung der Promenaden und die diesjährige Veranstaltung. Vereine, Einzelpersonen oder Gewerbetreibende haben noch die Möglichkeit, sich für das Promenadenfest anzumelden. Das geht beim Gewerbeverein oder über die Internetseite der Stadt Sendenhorst.

Der Martini-Gänsemarkt findet in diesem Jahr am 5. November (Sonntag) statt. Die Weihnachtsbeleuchtung innerhalb der Stadt, bei der im vergangenen Jahr Sparmaßnahmen ergriffen worden waren, soll in diesem Jahr wieder im gewohnten Umfang angebracht werden.

Sanierung der Oststraße

Kritisch sah der Gewerbeverein vor allem die Planung zur Sanierung der Oststraße und die damit einhergehenden Sperrungen über rund 400 Meter (von der Bäckerei Kiepenkerl bis zum Höckerskamp) von Mai 2023 bis April 2024. „Wir müssen den Leuten bewusst machen, dass die Geschäfte dann trotzdem noch geöffnet sind“, betonte Lena Voges. Auch die Stadt sei sich der Konsequenzen für Handel und Gewerbe bewusst. „Das Projekt ist leider nicht minimalinvasiv umsetzbar, da im gleichen Zuge auch Fuß- und Radwege saniert werden. Der Umbau wird Auswirkungen auf die ganze Stadt haben“, sagte Bürgermeisterin Katrin Reuscher.

Mit Bannern und Flyern sowie einem Online-Baustellentagebuch sollen Bürgerinnen und Bürger über den Fortschritt auf dem Laufenden gehalten werden. „Damit soll vor allem eine Botschaft verbreitet werden: Die Geschäfte sind weiterhin erreichbar“, so Reuscher abschließend.