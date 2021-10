Gute Laune nach langem Stillstand

Nach dem coronabedingten Stillstand kam das „Moonlight Shopping“ bei den Veranstaltern und den Besuchern gut an, die einen Abend in entspannter Atmosphäre genossen. Shoppen, Schlemmen und Stöbern standen auf dem Programm – und Musik gab es auch.

„Moonlight Shopping“ in der Innenstadt

Shoppen, Schlemmen, Stöbern: Dazu bestand am Freitagabend in aller Ruhe die Möglichkeit in der Stewwerter Innenstadt. Denn dorthin hatte die IG Werbung nach einem Jahr Corona-Pause zum „Moonlight Shopping“ eingeladen und das mit durchaus wenig Vorbereitungszeit. Schließlich war die Entscheidung, das traditionelle Bummeln durchzuführen, erst vor zwei Wochen nach Abstimmung mit dem städtischen Ordnungsamt gefallen.