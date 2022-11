Harry Potter liegt im Trend

Harry Potter ist in diesem Jahr der Trendsetter - das wurde beim Vorlesewettbewerb der Realschule schnell deutlich. Eine Jury, bestehend aus drei Elternteilen und zwei Deutschlehrerinnen, bewertete die Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl der Vorlesenden.

Vorlesewettbewerb an der Realschule St. Martin

Gut gefüllt mit Schülern der drei sechsten Jahrgangsstufen war die Aula der Realschule in Sendenhorst am Montag. Sie alle waren gekommen, um die diesjährigen Klassensieger beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Spannende Unterhaltung

Schnell wurde klar: Harry Potter ist in diesem Jahr der Trendsetter. Drei der sechs Schülerinnen und Schüler wählten für die erste Runde eine Textstelle aus den Bänden „Harry Potter und der Stein der Weisen“, „Harry Potter und der Feuerkelch“ und „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ der erfolgreichen Autorin J.K. Rowling aus. Aber auch die anderen Geschichten aus den Büchern „Die drei Fragezeichen und der Mann ohne Augen“ von Christoph Dittert, „Land of Stories. Die Suche nach dem Wunschzauber“ von Chris Colfer und „Fünf Freunde beim Wanderzirkus“ von Enid Blyton sorgten für spannende Unterhaltung und Abenteuerfeeling.

Hürde für die Vorlesenden

Dabei bewertete die Jury, bestehend aus drei Elternteilen und zwei Deutschlehrerinnen, die Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl der Vorlesenden. Etwas kniffliger wurde es in der zweiten Runde, in der ein fremder Text gelesen werden musste. Im ersten Band der Abenteuer auf „Sieben Feuer: Die geheime Drachenschule“ von Emily Skye bildeten vor allem die englischen Namen der Figuren und der hohe Anteil an wörtlicher Rede eine Hürde für die Vorlesenden.

Am Ende konnte sich Antonia Söbke aus der Klasse 6 c als Schulsiegerin durchsetzen, heißt es weiter. Sie wird im Februar zum Kreisentscheid nach Warendorf fahren. Für alle Klassensieger gab es am Ende eine Urkunde sowie ein Buchgeschenk, das wieder von der Hiltruper Buchhandlung im Landwirtschaftsverlag gespendet wurde.