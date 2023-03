Politik und Verwaltung haben in den vergangenen Wochen viele Stunden getrennt und gemeinsam zusammengesessen, um eine der wichtigsten Aufgaben zu erfüllen, die eine Kommune hat: die Aufstellung, Beratung und schließlich Verabschiedung des städtischen Haushalts. Ursprünglich war das – wie berichtet – bereits für das vergangene Jahresende geplant, doch wegen geänderter Rahmenbedingungen auf Landesebene wurde die Beratung auf Anfang 2023 verschoben. In vielen anderen Städten und Gemeinden im Land wurde ähnlich verfahren.

Am Donnerstagabend war es dann soweit: Der Etatentwurf wurde in der Sitzung des Rates der Stadt verabschiedet. Und das einstimmig, wie es sich bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in der vergangenen Woche abgezeichnet hatte.

Mehr Ausgaben als Einnahmen geplant

Die Stadt will demnach in diesem Jahr rund 28,5 Millionen Euro einnehmen, vor allem durch Steuern und Abgaben. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 30 Millionen Euro gegenüber. Das bedeutet, dass die Stadt mit einem Minus von etwa 1,5 Millionen Euro rechnet. Ob das so kommt, wird sich am Ende des Jahres zeigen. Auch für den Etat 2022 war die Verwaltung zu Beginn des Jahres von einem Fehlbetrag ausgegangen, aus dem aber vor allem aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen schließlich ein Überschuss in Höhe von 2,2 Millionen Euro wurde. Und das auch deshalb, weil eigentlich geplante Investitionen aus unterschiedlichen Gründen ins laufende Jahr verschoben wurden.

Im Hintergrund ist das Sendenhorst Gewerbegebiet zu sehen. Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt ist die Gewerbesteuer Foto: Paul Brockötter

Ein Berg von Aufgaben

Auch dieser Etat birgt vor allem mit Blick auf die Personalkosten einige Unsicherheiten. Die Kämmerin hat mit einer Tariferhöhung von drei Prozent für den Öffentlichen Dienst kalkuliert. Derzeit wird allerdings für eine weit höhere Gehaltssteigerung protestiert und gestreikt. Im Personalhaushalt ist deshalb ein Puffer von 85.000 Euro eingebaut, auch weil es im Laufe des Jahres weitere Einstellungen geben soll.

Die Sprecher der Fraktionen machten in ihren Haushaltsreden deutlich, dass es im Etat der Stadt Sendenhorst und auch in denen anderer Kommunen im Land wenig finanziellen Spielraum gibt. „Die Haushaltsplanberatungen machten deutlich, dass viele vor allem investive Vorhaben gesetzt sind und schon länger auf der Agenda stehen. Der Spielraum für weitere Wünsche der Stadt und Anträge der Fraktionen ist dadurch stark geschrumpft“, erklärte Sebastian Sievers (CDU). Gleichwohl wurden wichtige Aufgaben wie das „Zukunftsdorf Albersloh“ und die weitere Entwicklung der Sendenhorster Innenstadt angegangen. „Die Planungen und das Zahlenwerk sind nachvollziehbar und finden unsere Unterstützung“, erklärte Sievers für die CDU-Fraktion.

Auch BfA-Sprecher Hans Ulrich Menke verwies auf die vielen Aufgaben, die die Stadt vor der Brust habe. Da viele Investitionen und Ausgaben bereits in den Vorjahren beschlossen worden seien, habe es während der Haushaltsberatungen wenig Dissens zwischen Politik und Verwaltung gegeben. Ein Problem stellten aber die städtischen Investitionen in die kirchliche Realschule St. Martin dar. „Noch immer gibt es keine verlässlichen Vereinbarungen mit dem Bistum Münster. Hier wünschen wir uns klare Vereinbarungen zu verlässlichen Kostenhöhen sowie zu für den Haushalt der Stadt Sendenhorst tragbaren Finanzierungsmöglichkeiten“, erklärte Menke.

Wille zur Haushaltsdisziplin

Für die FDP-Fraktion betonte Sprecher Josef Lammerding, dass die Liberalen trotz ihrer Zustimmung, die sie vor allem deshalb gäben, weil der Wille zur Haushaltsdisziplin erkennbar sei, durchaus Kritik und Anregungen geben müssten. „Ob ein Hallenbad mit 28 Grad warmem Wasser oder ein Freizeit-Parcours: Kann man haben, muss man aber nicht. Das Gleiche gilt für ein weiter ausgebautes Fahrradwegenetz oder eine Pumptrack-Anlage, eine beleuchtete Promenade oder eine Dreifachsporthalle in jedem Ortsteil. Wenn man es sich finanziell leisten kann...“, erklärte Lammerding. Es sei sehr einfach, über seine Verhältnisse zu wirtschaften, wenn dies keine Konsequenzen habe. Gleichwohl freue sich die FDP ob der „sachgerechten und sparsamen Haushaltsplanung“.