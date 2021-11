Haushaltsplan lässt wenig Spielraum

„Der Haushaltsplan für 2022 lässt keine großen Spielräume zu und enthält – auch wegen Corona und steigender Energiekosten – noch einige Unsicherheiten. Etliche Projekte, die die SPD unterstützt – die Erstellung von Mobilitätskonzepten, mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Maßnahmen für Klimaschutz, die Umgestaltung der Promenade und mehr – müssen (weiter) umgesetzt werden“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzende Christiane Seitz-Dahlkamp nach der Haushaltsklausur der SPD-Fraktion. „Unsere aktuellen Anträge nehmen vor allem einen Bereich in den Fokus: Planen und Bauen. Wir wollen eine Innenstadt, mit der sich die Menschen auch in Zukunft identifizieren können. Wir wollen Schulerweiterungen, die gute Bildung ermöglichen. Und wir wollen eine Personalausstattung im Rathaus, die die vielen Aufgaben auch umsetzen kann“, fasst sie erste Ergebnisse zusammen.

In der Innenstadt Sendenhorsts seien in den vergangenen Jahren immer wieder Einzelprojekte genehmigt worden, die aus Sicht der SPD-Fraktion überdimensioniert sind, große Flächen versiegeln und nicht in die Umgebung passen. „Das ist keine geordnete städtebauliche Entwicklung, wie wir sie für gutes Wohnen und Arbeiten, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, für notwendig halten. Deshalb beantragen wir nun die Aufstellung eines Bebauungsplans für einen Teilbereich der Innenstadt zwischen Süd- und Weststraße“, erklärt Ralf Kaldewey, Sprecher der SPD im Stadtentwicklungsausschuss. Ein ähnliches Vorgehen hält die SPD auch für die anderen Flächen in der Innenstadt Sendenhorsts und im Dorfkern von Albersloh für notwendig.

Bauprojekte im Blick behalten

Gleichzeitig stünden etliche Bauprojekte an, die in den nächsten Jahren geplant und umgesetzt werden müssten. Neben den Feuerwehrhäusern seien das vor allem die Grundschulen in beiden Ortsteilen. „Während die Planung für die Kardinal-von-Galen-Schule schon begonnen wurde, sind die Planung und der Ausbau der Ludgerus-Schule erst für die nächsten Jahre vorgesehen. Die SPD-Fraktion will angesichts der Entwicklung der Schülerzahlen in Albersloh prüfen lassen, ob dieses Projekt vorgezogen werden muss“, sieht Wolfgang Janus, Sprecher der SPD im Bildungsausschuss, die Notwendigkeit, die Prioritäten neu zu setzen, um beide Schulen gut aufzustellen.

Die Vielzahl der Projekte im Bereich Planen und Bauen machen aus Sicht der SPD die Schaffung einer weiteren Stelle im Dienstbereich Planen, Bauen und Umwelt notwendig. „Hier wird es in absehbarer Zeit einige Wechsel durch Pensionierung und Elternzeit, eventuell auch Vakanzen geben. Außerdem ist aus unserer Sicht dieser Bereich nach der Umorganisation unter dem Vorgänger der Bürgermeisterin ohnehin unterbesetzt. Angesichts der Aufgabenfülle in den nächsten Jahren halten wir es für absolut notwendig, dass eine kontinuierliche und qualifizierte personelle Besetzung dieses Bereichs gesichert ist“, so die SPD.



„Die beschriebenen Aufgaben schaffen Voraussetzungen für gute Bildung und gutes Leben für die Menschen in beiden Ortsteilen – neben einigen anderen Punkten stellen sie für uns Schwerpunkte für das kommende Jahr dar“, fasst die SPD abschließend zusammen.