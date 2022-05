Herzlicher Abschied im Landtag

Für die Sendenhorsterin Annette Watermann-Krass ist dieser sonnige Mittwoch am Rhein in Düsseldorf ein besonderer Tag: Es ist ihr letzter Bürotag im Landtag, dem sie seit 2005 für die SPD angehört. Der Abschied von den Mitarbeiterinnen und Kollegen ist entsprechend herzlich.

So einfach rein – das geht nicht. Der Sicherheitscheck am Eingang zum Düsseldorfer Landtag macht dem eines internationalen Flughafens alle Ehre. Der Rucksack wandert durch den Scanner, und der Besucher wird in der Schleuse durchleuchtet. Die Nagelfeile bekommt eine Nummer und muss am Empfang bleiben. Der Personalausweis übrigens auch: Für den Besuch im Landtag gibt es einen speziellen Tagesausweis, der beim Verlassen wieder umgetauscht wird.