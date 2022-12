Hexer auf ihren Instrumenten

„MUM“ – Matt, Ulli und Martin: eine traumhafte Besetzung mit Harp (Mundharmonika), Schlagzeug und E-Piano, die am Mittwochabend auf der Bühne im Haus Siekmann gestanden hat, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue, schon in den Startlöchern stehende vorab zu begrüßen.

„MUM“ – Matt, Ulli und Martin: eine traumhafte Besetzung mit Harp (Mundharmonika), Schlagzeug und E-Piano, die am Mittwochabend auf der Bühne im Haus Siekmann gestanden hat, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue, schon in den Startlöchern stehende vorab zu begrüßen. Das „Matt Walsh Trio“ verwandelte die Tenne in einen Hot-Jazz-Club mit feinstem Blues- und Boogie-Woogie-Sound. Das Publikum war hin und weg.

Für einen war es sogar so etwas wie ein Heimspiel: Ulrich Dünnewald. Fördervereinsvorsitzender Jürgen Krass begrüßte den gebürtigen Sendenhorster im Trio und wollte von ihm wissen, ob er schon von Kindesbeinen an den Wunsch gehabt habe, Schlagzeug zu spielen. „Nein, ich war ein Spätstarter“, meinte der Angesprochene. Immerhin, so kann man es auch auf seiner Homepage nachlesen, stand er 1979/1980 schon in Münster im Theater auf der Bühne – gemeinsam mit der jungen Ute Lemper. „Bei uns wollen alle Weltstars auftreten“, merkte Krass mit einem Augenzwinkern an.

Gute-Laune-Musik gegen Alltagsstaub

Danach hieß es „Bühne frei“ für Matt, U und M, die mit „Summertime“, einem der meistgecoverten Jazz-Klassiker, einstiegen und einem Matt Walsh, der die Arie aus der Gerswhin-Oper „Porgy und Bess“ mit seiner charismatischen Stimme zu einem Gänsehauterlebnis machte. Dazu dieses virtuose Spiel auf der Mundharmonika, das die Besucherinnen und Besucher von der ersten Sekunde an in den Bann zog. Wobei sich Walsh auch auf dem Saxofon und mit dem Pandeira als gewiefter Multiinstrumentalist erwies.

Im steten Wechsel zwischen Boogie-Woogie-, Bossa-Nova- und Blues-Nummern geriet das Publikum immer mehr in Fahrt, das bei der Guten-Laune-Musik den Alltagsstaub von den Schultern abschütteln konnte. Immer wieder waren es Standards wie „Georgia On My Mind“ von Hoagy Carmichael, von Ray Charles unvergessen interpretiert, die das Publikum jeden Klang förmlich aufsaugen ließ.

Daneben hatten auch Heimspieler Dünnewald und Pianist Martin Spoerel reichlich Gelegenheit, sich mit solistischen Einlagen einzubringen und die Stimmung weiter anzuheizen.

Kein Wunder, dass man die drei Musiker nicht ohne Zugaben von der Bühne ließ, die zum guten Schluss noch einmal auf ihren Instrumenten „hexten“ und dafür Begeisterungsstürme ernteten.