Höchste Auszeichnung für Orchester

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle hat in Essen die höchste Auszeichnung für Nicht-Berufs-Orchester erhalten. Im Namen des Bundespräsidenten wurde ihr die „Pro-Musica-Plakette“ überreicht. Grund ist das 100-jähriges Bestehen der Musiker-Gemeinschaft.

Dr. Michael Reitemeyer, Gruppenleiter im Ministerium für Kultur- und Wissenschaft des Landes NRW (r.), sowie Paul Schulte, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Musik im Laien-Bereich des Landesmusikrates NRW (2.v.r.), überreichten die „Pro-Musica-Plakette“ nebst Ehrenurkunde an Christian Wonschik (l.) und Michael Chudalla von der Stadt- und Feuerwehrkapelle.

Als Moderator Christian Komorowski, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Konzertchöre NRW, die Vertreter der Stadt- und Feuerwehrkapelle am Sonntagmorgen beim Festakt zur Verleihung der „Zelter- und Pro-Musica-Plakette“ für das Land Nordrhein-Westfalen in der Philharmonie in Essen aufrief, durften Christian Wonschik und Michael Chudalla hinauf auf die Bühne.