Hohe Anforderungen erfüllt

Erzieher brauchen es, und Lehrer auch. Und auch manche Privatperson stellt sich den Anforderungen für das DLRG-Leistungsabzeichen. Ausbilder ist Jochen Horstmann. Seit 1985 besitzt er den Lehrschein und hat in dieser Zeit mehr als 400 Personen unterrichtet. Assistiert wird er von Karolin Farys.

Zum Training für den Erwerb des DLRG-Rettungsschwimmabzeichens in Silber trafen sich die Teilnehmer am Samstagabend im Sendenhorster Hallenbad.

Samstagabend, 18 Uhr: Neun Frauen und Männer treffen sich im Hallenbad. Es sind Erzieher und Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen und andere aus Sendenhorst, Drensteinfurt und Rinkerode, die für ihren Beruf oder auch privat das DLRG-Leistungsabzeichen in Silber erwerben oder wiederholen wollen. Ausbilder Jochen Horstmann hat die Formalitäten schnell erledigt, und dann geht es ins Wasser. Seit 1985 besitzt er den Lehrschein und hat in dieser Zeit mehr als 400 Personen unterrichtet.

Karolin Farys und Jochen Horstmann sind ein eingespieltes Ausbilder-Team. Foto: Angelika Knöpker

Assistiert wird er von Karolin Farys. Die Diplom-Sportwissenschaftlerin ist Initiatorin und Organisatorin. Vor sechs Jahren hat sie den Schwimmlehrgang ihres Sohnes begleitet und die Erzieher im St.-Marien-Kindergarten motiviert, selbst Kurse zu geben. Voraussetzung ist das Silberabzeichen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft.

Hohe Anforderungen

Die Anforderungen sind hoch: 400 Meter Schwimmen in 15 Minuten, 300 Meter Kleiderschwimmen in zwölf Minuten, 25 Meter Streckentauchen, Transportschwimmen und Schleppen, Befreiungsgriffe lernen und anwenden. Den Sprung aus drei Metern Höhe und das Tieftauchen mit Heraufholen eines fünf Kilogramm schweren Gegenstandes müssen die Teilnehmer im Ennigerloher Bad absolvieren. Vorweisen müssen sie nach Abschluss aller Prüfungsdisziplinen auch eine Erste-Hilfe-Bescheinigung.

Das Kleiderschwimmen erfordert den Teilnehmern viel Kondition ab. Foto: Angelika Knöpker

Das Training an diesem Samstag klappt gut. An Land und im Wasser lernen sie zu zweit die Befreiung von Hals-Würgegriffen, um sie anschließend im Wasser in Kombination mit dem Abschleppen anzuwenden.

Jochen Horstmann gibt Tipps für die richtige Atemtechnik beim Tauchen. Die lange Strecke fordert den Schwimmern schon einiges ab. Nach eineinhalb Stunden Training werden die absolvierten Prüfungen in eine Karte eingetragen. In einem Zeitraum von drei Monaten müssen alle Leistungen für das Silber-Abzeichen erbracht sein, anschließend werden die Fähigkeiten alle zwei Jahre überprüft. Die Arbeit der Ausbilder erfolgt ehrenamtlich, ebenso wie die der Teilnehmer, die sich freiwillig für den Rettungssport engagieren.

Respekt und Anerkennung für den Ausbilder

„Es sind so viele Schwimmkurse in der Corona-Pandemie ausgefallen“, sagt Karolin Farys, die deutlich macht, wie wichtig diese für die Kinder sind. Darum organisiert und koordiniert sie die Rettungsschwimmerkurse mit viel Herz, gibt selbst Kurse zur Wassergewöhnung für Babys, für das Seepferdchen-Abzeichen und den Reha-Sport.

Großen Respekt und Anerkennung zollt sie Ausbilder Jochen Horstmann. „Er motiviert die Teilnehmer und hat so manchen guten Tipp parat.“ Ihr besonderer Dank gilt der Stadt Sendenhorst, die das Hallenbad für das Training zum DLRG-Rettungsschwimmabzeichen kostenlos zur Verfügung stellt.