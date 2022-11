Holz und Teig in Form gebracht

In der Küche des Sozialzentrums machten sich Jungbäckerinnen mit Maria Meckmann an die Zubereitung leckerer Plätzchen. Andere Kinder und Jugendliche probierten sich beim Schnitzen aus.

Wenn draußen die Farbe grau dominiert, ist drinnen Kreativität gefragt. Einmal mehr bot das SozialZentrum Fels denen Platz, die sich schöpferisch, kulinarisch oder sonst wie gestalterisch ausprobieren wollten. In diesem Fall hatte die „KreAktiv“ Kinder- und Jugendkunstschule in der Muko in Kooperation mit dem SZ eingeladen, an verschiedenen Workshops unter dem Motto „weltoffen“ teilzunehmen. Die Nachfrage war groß.