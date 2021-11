Holzeinschlag hat Hochsaison

Wenn das erste Laub fällt, beginnt die Hochsaison für den Holzeinschlag der Waldbauern. So auch im Forstbetrieb von Haus Vorhelm.

Philipp Graf von Schall-Riaucour (l.) und Förster Andreas Eschweiler (r.) vor dem „Harvester“, einem Waldernte-Großgerät, das in dieser Saison Premiere im Forstbetrieb von Haus Vorhelm hat. Gesteuert wird es von Stanislav Porebski.

Scheinbar mühelos streift der „Harvester“ durch den Wald. Das Spezialgerät zur Waldernte, das in diesen Tagen seine Premiere im Forstbetrieb von Haus Vorhelm erlebt, schnappt sich eine trockene Esche nach der anderen, mitunter auch Ahorne und Hainbuchen. Es knickt die Stämme ab wie Streichhölzer, schiebt sie in eine festgelegte Schneise und portioniert sie im selben Zuge in abholgerechte Längen.