„IG Tanne“ wieder in Aktion

Krippe in der Albersloher Ludgerus-Kirche nimmt Gestalt an

Während es draußen klirrend kalt ist, herrschen in der Ludgerus-Kirche Temperaturen, die zumindest das Tragen von Handschuhen überflüssig machen. Es sei denn, es sind Arbeitshandschuhe. Das Krippenbau-Team um Christof Hülsmann hat viel zu tun. „Wir arbeiten uns warm. Nur noch ein paar Tage, dann muss die Krippe stehen“, wissen die Helfer und blicken schon heute recht zufrieden auf das bisher Geschaffene.

„Wir sind meist so zehn Männer und eine Frau“, weiß Christof Hülsmann vom Stammteam zu berichten, das viele Stunden Freizeit investiert, um die Kirche adventlich zu schmücken und „die Morrmannkrippe“, wie Alfons Book sie nennt, aufzubauen. „Morrmann hat die Figuren geschnitzt“, weiß der Albersloher, der bis zur Übergabe an Christof Hülsmann 50 Jahre lang für den Bau der Krippe verantwortlich war. „Damals habe ich das mit Johannes Pälmke gemacht“, erinnert sich Book, der sich freut, dass dessen Enkel Lukas Pälmke in der dritten Generation zum Helferteam gehört. „Schön, dass das so weiterläuft“, findet Book, dessen Expertise nach wie vor gefragt ist.

Berufe ergänzen sich gut

Dass das so gut weiterläuft, mag auch an den Berufen liegen, die die Helfer ausüben. „Tischler, Gärtner, Maurer, kaufmännischer Angestellter: Kauf Bier!“, wird Letztgenanntem noch augenzwinkernd zugerufen. „Nee, mal ehrlich, das ist ein gutes Team“, weiß Hülsmann, der vom beträchtlichen Zeitaufwand weiß, den der Krippenbau in Anspruch nimmt: „Ich bin hier drei Tage die Woche von 18.30 bis 21.30 Uhr – dann gibt’s erst das Feierabendbier“, das wahlweise auch eine Fassbrause sein könne.

Über Materialmangel kann sich das Krippenteam in diesem Jahr nicht beklagen. „Die restlichen Tannen von GW (Sportverein Grün-Weiß Albersloh), dann welche von Bernhard Niehues, von Landwirt Horstmann aus Sendenhorst und vom Sendenhorster Weihnachtsmarkt“, zählt Hülsmann „Grünzeugspender“ auf. „In Sendenhorst werden in diesem Jahr ja keine Tannen gebraucht“, berichtet Sebastian Sievers von der Renovierung der Pfarrkirche St. Martin. „Die Sendenhorster kommen ja bestimmt nach Albersloh“, hoffen die Helfer und würden sich über einen erweiterten Besucherkreis freuen.

Auch einer älteren Dame wird geholfen

In der Apsis stehen die höheren Tannen. „Eine 80-jährige Dame hatte uns netterweise angerufen, sie habe einen großen Baum für uns – der müsse sowieso weg“, berichtet Christof Hülsmann. „Der war aber zu hoch und ungefähr sechs Meter breit“, musste der Garten- und Landschaftsbauer bei einer Besichtigung feststellen. Den hätten wir nicht heile durch die Kirchentür bekommen“, mutmaßt der Fachmann, der dennoch dabei behilflich sein will, die Tanne an den Grund zu legen. „Die IG Tanne – also die Interessengemeinschaft Tanne – macht auch mit“, freut sich Hülsmann über sein Helferteam, das sich „bestimmt auf Schnittchen und Kaffee“ freuen dürfe.

Vorfreude auf Besucher aus Sendenhorst

Doch bis dahin werden erst noch etliche Lichterketten drapiert, Kabel verlegt und andere Arbeiten verrichtet, die zum Aufbau der Krippe erforderlich sind. „The same procedure as every year“, weiß Christof Hülsmann, der gemeinsam mit seiner „IG Tanne oder Krippe“ alle dazu einlädt, die geschmückte Ludgerus-Kirche am Heiligen Abend oder danach zu besuchen.