Im Club der „Sehenswerten“

Das Haus Siekmann, in unmittelbarer Nähe zur 100-Schlösser-Route gelegen, wird vom Tourismusverband Münsterland e.V. als „sehenswert“ eingestuft – wie viele Schlösser und Burgen in der Region. Nun wird auf Infotafeln über die Vergangenheit und Gegenwart des Denkmals informiert.

Nein, ein „Highlight“ ist das Haus Siekmann im Rahmen der Kategorisierung entlang der 100-Schlösser-Route nicht. Aber es kommt kurz nach den Schlössern, die vom Münsterland e.V. einen gelben Stempel erhalten haben, wie das Schloss in Nordkirchen oder die Burg Vischering in Lüdinghausen.

Aber das denkmalgeschützte Haus in der Sendenhorster Innenstadt gehört zu den „Sehenswerten“ – und befindet sich dabei in exzellenter Gesellschaft. In die orangene Kategorie fallen unter anderem auch das Schloss in Münster, der Erbdrostenhof in der Domstadt, das Haus Rüschhaus oder das Herrenhaus Harkotten. „Sie sind der perfekte Anlaufpunkt für Kulturinteressierte: die sehenswerten Schlösser und Burgen. Diese Anwesen im Münsterland erfüllen die idealen Bedingungen für einen erlebnisreichen Ausflug“, heißt es dazu vom Tourismusverband Münsterland e.V.

Reich bebilderte Infotafeln

Voraussetzung: Die Gebäude müssen in früheren Zeiten im Besitz einer Adelsfamilie gewesen und – mindestens zeitweilig – geöffnet sein. Auch der Außenbereich sollte seinen Reiz haben.

Die Geschichte des Hauses ist nun auch in dessen unmittelbarer Nähe dokumentiert. Seit Kurzem stehen zwischen der Durchgangsstraße und dem Areal zwei große und reich bebilderte Informationstafeln, auf denen einiges über das Haus Siekmann erzählt wird – und zwar auf Deutsch und auf Englisch. Bis 1331 habe sich das Haus in Besitz der Adelsfamilie Schocke befunden, können die radelnden Gäste von außerhalb dort unter anderem lesen. „Ich bin ein oranges Schloss“, ist ebenfalls dort notiert.

Eine große Festgesellschaft schmückte die alte Villa. Foto: Josef Thesing

Seinen Besitzer hat das Haus Siekmann häufiger gewechselt. Domgeistliche, das Stift Freckenhorst, die namensgebende Familie Siekmann und seit 1992 die Stadt Sendenhorst gehören dazu. „Burgen und Schlösser sind die Schätze des Münsterlandes. In kaum einer anderen Region gibt es schönere Zeugen großer Baukunst als im Münsterland“, erklärt der Münsterland e.V.

Eine Karte über das Radwegenetz in der Region gibt es ebenfalls auf den Infotafeln – und die Empfehlung, unter anderem auch das Haus Venne in Drensteinfurt-Mersch zu besuchen.