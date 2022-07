Im Einsatz für die Geistlichen

Sendenhorst

Pfarrer Manfred Böning gehört dem Vorstand des „Evangelischen Pfarrvereins in Westfalen“ an, der die Interessen der Pfarrerinnen und Pfarrer vertritt, fall es mal zu einem Dissens zwischen der Evangelischen Kirche und deren Bediensteten. Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Sendenhorst.

Von Josef Thesing