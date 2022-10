Im Ernstfall muss alles ganz schnell gehen

Herbert Sievers, auch als Haus- und Hofmeister in der „Biberburg“ tätig, ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Schon 1967 trat er in die Jugendfeuerwehr ein und ist bis heute geblieben. In einer historischen Uniform aus der Zeit um 1960 stilecht gekleidet, lenkte er das rote Feuerwehrauto vor die Kita.

Sogleich erfuhren die sichtlich beeindruckten Kinder, was da für ein Fahrzeug gekommen war: das Katastrophenschutzfahrzeug LF16/TS aus dem Jahr 1967, im besten Zustand, teils von Herbert Sievers selbst restauriert. Die Kita-Leiterinnen Irmela Höfener und Ulla Brinkschulte nahmen gemeinsam mit den Kindern im Fahrzeug Platz und wurden zur Feuerwache an der Bergstraße kutschiert.

Dort gab es viel zu sehen. In den Hallen der Albersloher Feuerwehr stehen die Fahrzeuge einsatzbereit aufgereiht. An den Wänden finden alle Feuerwehrleute im Handumdrehen ihre Ausrüstung. Die Kinder probierten Helme und Jacken an, um festzustellen, dass die Frauen und Männer der Feuerwehr viele Dinge für ihre Einsätze brauchen: von Stiefeln und Hosen über verschiedene Handschuhe bis hin zum Atemschutzgerät. Anschaulich machte die sechsjährige Aliyah vor, wie die Retter über den Boden robben, um in Räumen voller Qualm Menschen zu helfen und Brände zu löschen.

300 Liter Wasser pro Minute

Andreas Sievers, ebenfalls Feuerwehrmann in Albersloh, unterstützte seinen Vater bei der Führung und fuhr ein Tanklöschfahrzeug aus dem Gerätehaus. Schläuche wurden ausgerollt, und die Kinder spritzten der Reihe nach mit einem kleineren D-Rohr eine Wasserfontäne. Alle weiteren Rohre wurden von Herbert Sievers vorgeführt, bis hin zum B-Rohr. Mit viel Kraft musste er das Rohr festhalten, das bis zu 300 Liter Wasser pro Minute liefert. Der Wasserstrahl reichte bis über den First.

Schwer beeindruckt sahen die Kinder anschließend zu, wie alle Schläuche und Gerätschaften wieder an den richtigen Orten verräumt wurden. „Denn das ist sicher, der nächste Einsatz kommt bestimmt, und da geht es um Sekunden, um im Notfall zu helfen“, schreibt die Kita.

In einem aktuellen und dem historischen Fahrzeug wurden die Kinder mit ihren Begleiterinnen wieder zurück zur Kita gefahren – und zum Abschluss des Ausflugs grüßte das Martinshorn.