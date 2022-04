Im Keller lagert ein kleiner Schatz

Was tun, wenn Rapsöl teuer und kaum noch zu haben ist? Vor diesem Problem stehen derzeit viele Pommesbuden Der Sendenhorster Jörg Lilienbecker hat sich für eine Alternative entschieden.

Jörg Lilienbecker serviert eine Schale Pommes. Dass es bei ihm ohne die gelben Stäbchen nicht geht, zeigt die Gruppe, größtenteils aus Südkorea, die bei WF Maschinenbau in Sendenhorst zu Gast ist.

Der Schatz lagert im Keller. „Das ist mein Gold“, erklärt Jörg Lilienbecker hinter der Theke seiner „Futterkiste“. Und da Gold derzeit als sichere Bank gilt, rührt er es nicht an. Einen Kanister mit 30 Litern Rapsöl hat Lilienbecker noch auf Vorrat. Und da das derzeit wegen des Krieges in der Ukraine ziemlich knapp oder sündhaft teuer ist, sind die Pommes von einigen Speisekarten schlicht verschwunden. Denn Pommes werden im Restaurant oder in der Imbissbude üblicherweise mit Rapsöl frittiert – bislang. Die Ukraine war bis dato wichtigster Hersteller und Lieferant des Produkts.