Immer, wenn der Gong ertönt…

Wie gestaltet sich ein Tag bei der Berufsfeuerwehr? Davon konnten sich am Wochenende Mitglieder der Jugendfeuerwehr des Löschzugs Albersloh ein aufregendes Bild machen. Die Jungs und Mädchen absolvierten eine 24-Stunden-Schicht, ganz so, als seien sie bei der Berufsfeuerwehr. Dabei wurden Einsätze simuliert, die einen ungefähren Eindruck davon geben sollten, was die Feuerwehrleute in ihrem Job leisten.