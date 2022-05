In der langen Pause nichts verlernt

„Vor dem Schützenfest treffen sich die Offiziere, um die Befehlsketten durchzugehen, den Dienstplan zu besprechen, Marschieren zu üben und vor allem natürlich auch zum netten Beisammensein“, berichtet Oberst Martin Engbert. Damit beim Schützenfest alle Abläufe reibungslos funktionieren, übten die Schützen beispielsweise die Übergabe von Hauptmann an Major und von Major an Oberst. In diesem Jahr erweiterten die Ehrengarde und die Damengarde die Runde. Und so wurde bei Gastgeber Christian Horstrup das komplette Antreten geübt, die Ehrengarde probte außerdem den Wachwechsel. „Trotz der langen Pause – das letzte Schützenfest fand schließlich 2019 statt – hat alles super geklappt. Das Schützenfest kann kommen“, freut sich Engbert.

Schützen sind fit fürs Fest

Die Beteiligung sei gut gewesen, schließlich können es die meisten Schützinnen und Schützen kaum erwarten, wieder in Uniform loszuziehen. Warten müssen sie nicht mehr lang, denn das Schützenfest findet traditionell über Fronleichnam, in diesem Jahr vom 16. bis 18. Juni, statt.

Auch König Christian Hölscher und Königin Mechtild Erdenberger ließen es sich nicht nehmen, den Schützenbrüdern und -schwestern einen Besuch abzustatten. Den Abend ließen die rund 40 Schützinnen und Schützen mit Spanferkelessen und kalten Getränken ausklingen.

Fest-Ablauf

Das Schützenfest startet am Fronleichnams-Tag um 13.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen am Rathausplatz. Ab 15 Uhr findet das Kinderkönigsschießen und Holzschuhschießen statt. Um 16.45 Uhr eröffnet König Christian Hölscher mit seinem Ehrenschuss das Königsschießen. Um 20 Uhr beginnt die „Abschussparty“ im Festzelt, die gemeinsam mit der Landjugend Sendenhorst ausgerichtet wird.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Freitagmorgen machen sich die Schützen nach dem Antreten um 10 Uhr auf den Weg zum St.-Josef-Stift und zum St.-Elisabeth-Stift. Ab 17 Uhr findet unter anderem die Proklamation des neuen Königs statt. Um 19.30 Uhr beginnt der Kommers- und Kameradschaftsabend. Am Samstag (18. Juni) treten die Schützen ab 18 Uhr am Rathausplatz zum Großen Zapfenstreich an. Ab 20 Uhr beginnt der Königs- und Festball.