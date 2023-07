In der Morgendämmerung steigt die Drohne

Das sehr frühe Aufstehen zählt eher nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Lukas Dirker und Timo Greiwe. „Na ja, was muss, das muss – wir wissen ja, wofür wir das tun“, erklären die beiden Jäger, warum sie sich überwinden, morgens um etwa 3.30 Uhr aus dem Bett zu steigen. An mehreren Tagen in der Woche waren sie in der Morgendämmerung unterwegs gewesen. Ihr anvisiertes Ziel: Wildtierrettung während der alljährlichen Wiesenmahd.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis 30 Tage kostenfrei testen alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet Digital Basis Jahrespass alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet