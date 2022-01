In Drensteinfurt wird gestartet

Die Ausschreibung ist erfolgt, die Vergabe der Aufträge läuft gerade – und am 1. März soll es losgehen: Die schmale Landesstraße 585 zwischen Drensteinfurt und Albersloh wird aufwendig saniert. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Einfahrt in die Bundesstraße 58 in Drensteinfurt. Auf diesem Teilstück, das bis zum Abzweig in die Landesstraße 851 nach Sendenhorst reicht, muss auch der Untergrund neu aufgebaut werden. „Dort sind die Arbeiten besonders aufwendig“, erklärte Daniel Fühner, zuständiger Dienstbereichsleiter im Sendenhorster Rathaus, in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung. Deshalb müsse dieser Bereich für einige wenige Tage komplett gesperrt werden. Der Verkehr zwischen Drensteinfurt und Albersloh wird in dieser Zeit über Rinkerode umgeleitet.

