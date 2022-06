In langer Reihe durch die Stadt

Mit einer Polonaise und dem Königsball endete das Schützenfest der Johannesbruderschaft. Am frühen Abend traten die Schützen an, um das neue Königspaar Julia und Claus Böckenholt zu den Feierlichkeiten abzuholen.

Mit einer Polonaise durch die Innenstadt sowie dem anschließenden Königsball schlossen die Mitglieder der Johannesbruderschaft am Montag ihr Schützenfest ab. Der Wettergott meine es sehr gut mit den Schützen. Pünktlich zum Antreten am frühen Abend am Haus Siekmann gingen die Schleusen am Himmel wieder zu, und Oberst Karl-Heinz Schwermann machte sich samt seinem Gefolge auf den Weg, um das neue Königspaar Julia und Claus Böckenholt abzuholen.

Polonaise durch die Stadt

Am Haus Böckenholt wurden die Schützen dann schon erwartet. Nach der Abnahme der Polonaise ging es weiter in Richtung Lambertiplatz, wo der Bus schon auf die Feiergesellschaft wartete, um diese zur „Waldmutter“ zu fahren.

In der „Waldmutter“ waren dann mit Julia und Claus Böckenholt sowie Martin und Laura Landau (v.l.) die derzeit regierenden Sendenhorster Königspaare unter sich. Foto: Dirk Vollenkemper

Auch dort warteten bereits zahlreiche Gäste auf das Königspaar nebst Gefolge. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Oberst eröffnete das Königspaar den Tanz. Die Partyband „Concorde“, hatte die Feiergesellschaft schnell im Griff, und die Tanzfläche füllte sich. Dies zog sich auch durch den ganzen Abend weiter durch. Immer wieder lockten die Musiker mit ihren Songs die Feiergesellschaft auf die Tanzfläche.

Eine Abordnung der Martinus-Schützen, zu der auch das Königspaar Laura und Martin Landau gehörte, sowie auch Vertreter der Karnevalsgesellschaft „Schön wär’s“ machten dem neuen König der Bruderschaft und seiner Mitregentin ebenfalls ihre Aufwartung.

Vereine besuchen sich gegenseitig

„Es ist seit einigen Jahren Tradition, dass sich die Vereine gegenseitig besuchen und dann miteinander feiern. Das ist schön. Alle zusammen für das Sendenhorster Vereinsleben“, freute sich Oberst Schwermann ebenso über den Besuch der Vereine wie das Königspaar Julia und Claus Böckenholt.