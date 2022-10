In ungewohnte Klangwelten entschweben

Wenn man aus Thüringen kommt, wo in Weimar die Wiege der deutschen Klassik steht, dann kommt man auch als Musiker nicht an Goethe und Schiller vorbei. Wobei die Aufzählung erst mit Johann Gottfried Herder und Christoph Martin Wieland vollständig wäre.

Aber so tief und umfassend wollte Falk Zenker nicht schürfen, sondern beschränkte sich bei seinem Konzert am frühen Sonntagabend im Haus Siekmann auf den Balladenwettstreit, den 1797 die beiden bekannten Geistesgrößen ausfochten und der ihn selbst angeregt hatte, den Streit in Musik umzusetzen. „Lassen Sie die Gedanken fliegen“, ermunterte Zenker seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die folgten der Einladung und begaben sich mit dem Gitarristen aus Mittweida, der sich auch als Klangkünstler und Komponist einen Namen gemacht hat, auf musikalische Streifzüge.

Akustische Wunderkammer

Zenker verband solche durch die Weltmusik mit Anleihen aus Flamenco und Tango, orientalischer und afrikanischer Musik, die dem Publikum ungewohnte Klangwelten eröffneten. Zuweilen konnte es sich wie in einem Konzertsaal fühlen, wenn der Künstler, weitgehend unbemerkt, seine elektronische Wunderkammer namens „Loops“ öffnete, die die akustische Illusion schufen, als säße ein ganzes Orchester auf der Bühne der Tenne.

Zenker löste diesen Klangzauber auf, indem er sein elektronisches Schatzkästchen einmal kurz öffnete und die verblüffenden Effekte anhand des gesprochenen Wortes demonstrierte.

Nicht bei allen Stücken aus seiner Kompositionswerkstatt aktivierte der exzellente Musiker die Loops als Ergebnis einer Endlosschleife, sondern setzte auf handgemachte Klänge. Wie bei den beiden Zugaben, für die Zenker, der barfüßig spielte, die Bühne verließ und das Publikum bei handgemachten Klängen noch einmal geistig entschweben ließ.

Zeitreise ins Mittelalter

Zuvor war der Künstler, der sich auch aufs Beste aufs Moderieren verstand, auf Zeitreise zu den Ursprüngen der mitteleuropäischen Musik im Mittelalter zur Zeit von Romanik und Gotik gegangen und hatte zwei aus Frankreich (Manscrit du Roi) überlieferte, höfische Tänze eindrucksvoll musikalisch transkribiert. Auch sein drittes Gastspiel im Haus Siekmann wird wohl nicht das letzte gewesen sein.