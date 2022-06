Ins Wochenende und zur Arbeit

Berlin, Köln, Sylt – für nur neun Euro in die Großstädte oder ans Meer. Wohl jedem dürfte klar sein, dass das Chaos mit sich bringen kann. Doch welche Chancen bietet das Billigticket der Bahn denjenigen, die es auch, aber eben nicht nur fürs Reisen nutzen wollen. Einen Versuch startete WN-Mitarbeiterin Christiane Husmann und ihr Mann Ludger – mit einem vielleicht überraschenden Ergebnis.

