Jede Minute ist wichtig

Auch die Leitung der Sendenhorster Feuerwehr plädiert dafür, dass die First Responder wieder bei jedem Einsatz mitalarmiert werden. Sie bezieht sich dabei auf die Albersloher Gruppe, die viel schneller am Einsatzort sei als der „normale“ Rettungsdienst.

First Responder: Plädoyer für Alarmierung in jedem Fall

Mit der Erklärung des Kreises Warendorf zur Umstrukturierung der Alarmierung der First-Responder-Gruppen – wir berichteten – ist das Thema längst noch nicht erledigt. Das wurde am Donnerstagabend auch in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Sendenhorst deutlich. Dort zitierte die Stadtverwaltung aus einer Stellungnahme der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr, die sich auf die Alarmierung der First-Responder-Gruppe des Albersloher Löschzuges bezieht. Tenor: Die First Responder seien wesentlich schneller zum Beispiel am Unfallort als etwa der Rettungswagen, der im Normalfall aus Sendenhorst kommt.